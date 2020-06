Antikörpertest-Studie in Reichenau a. d. Rax geplant .

In Reichenau a. d. Rax wird in Sachen Coronavirus eine Antikörpertest-Studie in Angriff genommen. Ab dem 20. Juni finden nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Dienstag unter der Federführung der Sanitätsbehörde des Landes entsprechende Untersuchungen statt.