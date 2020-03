Am Freitagmorgen überschlugen sich auch im Bezirk die Ereignisse: Die Nachricht, dass ein Allgemeinmediziner in Ternitz seine Praxis wegen eines Corona-Verdachtsfalles vorübergehend schloss, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Ein Mann war dort am Donnerstagabend nach einem Italienaufenthalt mit verdächtigen Symptomen erschienen.

„Er wurde sofort in ein Extrazimmer gebracht und anschließend eine Testung vorgenommen“, informierte Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz. Alle, die mit dem Mann in näherem Kontakt standen, hatten sich bis zum Testergebnis in häusliche Quarantäne zu begeben. Ähnlich soll sich am Freitag ein Fall im Pittental zugetragen haben: Eine junge Frau wollte ebenfalls nach einem Italienaufenthalt mit Corona-verdächtigen Symptomen die Praxis eines Neunkirchner Allgemeinmediziners aufsuchen. Dort durfte sie allerdings nicht mehr hinein und hatte sich an die dafür eigens eingerichtete Telefonhotline 1450 zu wenden, worauf die Patientin mit dem Rettungsdienst in das dafür zuständige Landesklinikum Mödling gebracht wurde. „Insgesamt gab es dann am Freitag drei Verdachtsfälle“, so die Bezirkshauptfrau.

„Bei verdächtigen Symptomen bitte auf keinen Fall irgendwo hingehen, sondern die eigens dafür eingerichtete Hotline 1450 wählen.“ Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz

Nach bangen Stunden des Wartens kam dann am Nachmittag die Entwarnung: Alle Fälle hatten sich im Bezirk Neunkirchen als negativ herausgestellt und bis Redaktionsschluss am Sonntagabend war auch kein positiver Fall bekannt.

Grabner-Fritz, die mit ihren Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft, mit der Landessanitätsbehörde und den verantwortlichen Stellen in ständigem Kontakt steht, appelliert aber an die Bevölkerung, bei Symptomen auf keinen Fall eine Arztpraxis aufzusuchen: „Bei verdächtigen Symptomen bitte auf keinen Fall irgendwo hingehen, sondern die eigens dafür eingerichtete Hotline 1450 wählen. Dort entscheiden dann versierte Mitarbeiter über die weitere Vorgangsweise.“

Mittlerweile haben aber auch viele Mediziner auf potenzielle Gefahrenquellen reagiert und weisen wie etwa Neunkirchens Allgemeinmediziner Günther Waglechner schon bei der Eingangstüre auf die besondere Situation hin. „Um eine Coronavirusverbreitung zu vermeiden Eintritt bei Fieber verboten“, war dort am Freitag mit der Zusatzangabe einer Infotelefonnummer zu lesen.

Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz betont, dass der Bezirk jedenfalls gerüstet ist: „Wir hatten am Freitag ein ausführliches Behördentreffen in St. Pölten, wo die Notfallpläne besprochen und ausgegeben wurden.“ Darin seien alle Eventualitäten berücksichtigt – was beim Verdachtsfall und bei einem tatsächlichen Fall einer Corona-Erkrankung zu tun sei. „Es ist halt relativ zeitaufwendig, vor allem, was die Information betrifft“, so die Bezirkschefin. Auch am Wochenende sei die BH rund um die Uhr in Alarmbereitschaft und besetzt gewesen.

Mit der Influenza vergleicht Lorenz Linsmayer, Apotheker am Neunkirchner Holzplatz, das neuartige Virus: „Es ist eine harmlose Krankheit für alle, die nicht irgendeine Schwäche aus irgendwelchen Gründen haben.“

Auch in den Schulen wird der Virus thematisiert. Die Bildungsdirektion steht dazu in Kontakt mit Behörden und Bildungsministerium. „Wir klären auf und halten uns an die Vorgaben des Ministeriums und der Bildungsdirektion. Das Stichwort für uns ist, wie von der Regierung ausgegeben: Transparente Kommunikation“, erklärt dazu auch Susanne Casanova-Mürkl, Direktorin des Bundesgymnasiums Neunkirchen.