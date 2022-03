BH Neunkirchen stellt Contact Tracing ein

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

,,Das diesbezügliche Informationsblatt wird an die erkrankte Person zur Verteilung an seine Kontaktpersonen übermittelt", heißt es in einem Schreiben der BH. Dieses Informationsblatt empfiehlt eine Verkehrsbeschränkung, und ist zudem jederzeit auf der Homepage des Landes abrufbar und liegt dem Schreiben bei.

Die Behörde legt ihr Hauptaugenmerk nun auf eine rasche und lückenlose Erfassung und Absonderung der erkrankten Personen sowie der Verdachtsfälle, das sind Personen mit einem positiven Antigen Test oder symptomatische Personen. Ein direkter telefonischer Kontakt durch die Behörde erfolgt vorerst nicht mehr. Bei Schule und Kindergarten gilt, dass das Infoblatt von der Schule bzw. Kindergarten an die Erziehungsberechtigten auf schnellstem Weg übermittelt wird.

Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen ersucht jede und jeden Einzelnen ganz persönlich Verantwortung zu übernehmen. ,,Erkrankte Personen können rascher als jede Behörde die ihnen bekannten Kontakte informieren. Und im Kontaktfall gilt es, das eigene Verhalten so zu gestalten, dass die Infektion möglichst nicht weiter übertragen wird", begründet die Behörde ihr Vorgehen. Bei der im Moment hohen Anzahl der an Corona erkrankten Personen ist die rasche Absonderung der Erkrankten sowie der über die Gesundheitshotline 1450 eingemeldeten Verdachtsfälle oberste Priorität der Gesundheitsbehörde.

