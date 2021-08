40.000 Impfungen und 35.000 Testungen wurden allein in Ternitz bis Ende Juli durchgeführt. Eine Bilanz, die ohne die vielen freiwilligen Helfer wohl anders aussehen würde. Um sich für die Unterstützung während der letzten Monate zu bedanken, veranstalteten Stadtgemeinde sowie der Arbeiter-Samariterbund für die Helfer ein Dankesfest.

„Seit Anbeginn der Pandemie können wir uns auf die großartige Unterstützung aus der Bevölkerung verlassen. Dadurch war es möglich, ein breites Angebot an Öffnungszeiten in den Teststraßen anzubieten und auch Impfstraßen für die Bevölkerung bis zur Übernahme durch das Land Niederösterreich einzurichten“, betont SPÖ-Vizebürgermeister und ASBÖ-Obmann Christian Samwald.

Neue Fahrzeuge in den Dienst gestellt

Der Arbeiter-Samariterbund hatte aber noch einen Grund zu feiern: Es wurden nämlich zwei neue Fahrzeuge in den Dienst gestellt. Als Patinnen stellten sich SPÖ-Stadträtin Andrea Reisenbauer sowie Bürgermeistergattin Andrea Dworak-Waldherr zur Verfügung. „Mit der Investition von insgesamt rund 250.000 Euro sind wir nunmehr in der Lage, noch schneller und effizienter zu reagieren und unserer Bevölkerung zu helfen“, freute sich Samwald. Seitens des ASBÖ wurden zudem die Exekutivbeamten Franz Zumpf und Gottfried Panholzer mit der „Goldenen Ehrenmedaille am rot-weiß-roten Band“ des ASBÖ NÖ für die Zusammenarbeit ausgezeichnet.