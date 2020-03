Auch die neue Österreichische Gesundheitskasse hat im Zuge der Coronakrise zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um das Virus einzudämmen und eine Ausbreitung zu verhindern.

Seit diesen Montag sind sämtliche Kundenservicestellen geschlossen, es gibt allerdings die Möglichkeit, viele Anliegen online zu erledigen sowie Auskünfte via Telefon oder E-Mail zu erhalten. Erreichbar ist die Kasse in Niederösterreich über die allgemeine Telefonnummer 050766-126100 sowie per E-Mail unter kundenservice-12@oegk.at.

Maßnahmenpaket wurde geschnürt

Mit sämtlichen Partnern wurde zudem ein „rasches und unbürokratisches“ Maßnahmenpaket geschnürt, wie es seitens der ÖGK in einer Aussendung heißt. Dieses tritt am Montag in Kraft. Konkret bedeutet das etwa, dass für die Dauer der Pandemie Medikamentenverordnungen auch über telefonische Kontaktaufnahme zwischen Arzt und Patient erfolgen können.

„Die Abholung in der Apotheke erfordert nicht mehr unbedingt ein Papierrezept. Die Übermittlung des Rezepts von Arzt oder Ärztin an die Apotheke kann auch auf anderem Weg erfolgen. Die Medikamente können in den Apotheken auch an andere Personen, sofern sie Namen und die SV-Nummer des Patienten oder der Patientin kennen, abgegeben werden“, heißt es in einer Aussendung. Über den Zeitraum der Pandemie fällt zudem die Bewilligungspflicht bei den meisten Arzneimitteln. Arbeitsunfähigkeitsmeldungen sind während dieser Phase ebenfalls telefonisch möglich.

"Bürokratie reduzieren"

"In dieser für uns alle schwierigen Situation ist es wichtig, dass die ÖGK jegliche Unterstützung bietet, damit den Menschen rasch geholfen werden kann. Die Menschen werden so bestmöglich geschützt und die Bürokratie auf ein Mindestmaß reduziert“, meint dazu der Obmann des Verwaltungsrats der Österreichischen Gesundheitskasse, Matthias Krenn.

Andreas Huss, stellvertretender Obmann des ÖGK-Verwaltungsrats ergänzt: "Die getroffenen Maßnahmen auf Seiten der ÖGK sind aus Sicht der Versicherten eine große Erleichterung. Gerade die gefährdeten Risikogruppen können so ihre sozialen Kontakte wirksam einschränken."

Hilfe für Betriebe

Außerdem betont man seitens der ÖGK, dass man auch Betriebe "mit einigen wesentlichen Zahlungserleichterungen" unterstützen wolle. So könne diese Notsituation "gemeinsam im Sinne der österreichischen Wirtschaft" bewältigt werden, heißt es. So werden etwa ausständige Beiträge nicht gemahnt.

"Eine automatische Stundung erfolgt, wenn die Beiträge nicht, nur teilweise oder nicht fristgerecht eingezahlt werden. Ratenzahlungen werden formlos akzeptiert. Es erfolgen keine Eintreibungsmaßnahmen und es werden keine Insolvenzanträge gestellt", heißt es in einer Aussendung.

Betriebe werden ersucht, die Anmeldungen zur Pflichtversicherung weiterhin fristgerecht vor Arbeitsantritt durchzuführen, coronabedingte Verzögerungen können auf Antrag sanktionsfrei gestellt werden. All diese Maßnahmen gelten laut ÖGK bis auf weiteres, voraussichtlich aber zumindest für die Beitragszeiträume Februar, März und April 2020.