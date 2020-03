Als „Herausforderung, wie wir sie bisher noch nicht gekannt haben“ bezeichnet Johann Ungersböck die Situation rund um den Coronavirus. Der Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer in Neunkirchen bekam in den vergangenen Tagen laufend Anfragen von Mitgliedsbetrieben aus fast allen Branchen – vom Einzelpersonenunternehmen bis hin zum Industriebetrieb. „Praktisch unsere gesamte Wirtschaft ist mehr oder weniger betroffen. Auch die Maßnahmen wie etwa die Schulschließungen betreffen ja zum Beispiel unsere Unternehmer als Mütter und Väter ebenso wie Beschäftigte.“



Unterstützung in Krisenzeiten "doppelt wichtig"

Unternehmen zu unterstützen heiße auch, Beschäftige zu unterstützen, ist Ungersböck überzeugt: „Das gilt grundsätzlich und ist in Krisenzeiten sogar doppelt wichtig. Schwierige Zeiten verlangen spezielle Unterstützung. Spezielle vereinfachte Regelungen wie Kurzarbeit, die auch für KMUs einfach und finanziell tragbar ist, sind im Gespräch und sollten möglichst rasch umgesetzt werden. Die wirtschaftliche Auswirkungen sind derzeit – auch aufgrund der fast stündlich neuen Situation und Regelungen – noch nicht absehbar.“ Klar sei, dass man als Wirtschaftskammer den Unternehmern zur Seite stehe, betont er – ein erstes Bündel an Maßnahmen sei schließlich bereits verabschiedet worden, so Ungersböck. Überdies habe man unter www.wko.at/coronavirus einen eigenen Infopoint eingerichtet.