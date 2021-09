Weil die 7 Tages-Inzidenz im Bezirk Neunkirchen mitunter schon bei 126,2 liegt und aktuell keine entscheidende Entspannung der Situation zu erwarten ist, werden auch im Landesklinikum Neunkirchen erste Vorbereitungen für die neuerliche Eröffnung einer eigenen Covid-Station getroffen. Insider sprechen vom 1. Oktober als mögliches Datum.

„Für die Thermenregion ist bis in den Oktober hinein ein stetiger Anstieg der Covid-19-bedingten Intensivaufenthalte prognostiziert worden. Darauf bereiten sich die NÖ Kliniken professionell und mit der umfangreichen Erfahrung der vergangenen Monate vor.“ Landesgesundheitsagentur, auf Anfrage der NÖN

Ende der Vorwoche wurden im Spital sieben Corona-Patienten auf Abteilungen sowie weitere sechs auf der Intensivstation behandelt. „Für die Thermenregion ist bis in den Oktober hinein ein stetiger Anstieg der Covid-19-bedingten Intensivaufenthalte prognostiziert worden. Darauf bereiten sich die NÖ Kliniken professionell und mit der umfangreichen Erfahrung der vergangenen Monate vor. Dazu zählen Maßnahmen, die der Sicherheit der Versorgung sowohl von Covid-PatientInnen als auch von PatientInnen mit anderen Erkrankungen dienen und Teil eines bewährten Stufenplans sind“, heißt es auf Anfrage der NÖN von der Landesgesundheitsagentur.

„Hält die Entwicklung im Hinblick auf Covid-PatientInnen an, können geplante Operationen, bei denen ein Intensivaufenthalt erforderlich werden könnte, nicht durchgeführt werden, um die Intensivkapazitäten zu gewährleisten. An der Priorisierung von orthopädischen Eingriffen hat sich nichts geändert, sie beruht auf rein medizinischen Kriterien“ Landesklinikum Neunkirchen, auf Anfrage der NÖN

Insiderinfoszufolge, die der NÖN vorliegen, bedingt die aktuelle Situation bereits eine Reduzierung der geplanten Operationen um 50 Prozent. Und die Warteliste auf der Orthopädie bei Planeingriffen soll bereits bei über 800 Operationen liegen. Auch Patienten berichten immer wieder von monatelangen Wartezeiten.

Was seitens der Verantwortlichen aber nicht bestätigt wird: „Der während der pandemischen Wellen 1 bis 3 hervorgerufene Aufstau von geplanten orthopädischen Operationen konnte bereits substanziell verringert werden. Hält die Entwicklung im Hinblick auf Covid-PatientInnen an, können geplante Operationen, bei denen ein Intensivaufenthalt erforderlich werden könnte, nicht durchgeführt werden, um die Intensivkapazitäten zu gewährleisten. An der Priorisierung von orthopädischen Eingriffen hat sich nichts geändert, sie beruht auf rein medizinischen Kriterien“, wurden Fragen der NÖN nach konkreten Zahlen jedoch nur sehr kryptisch beantwortet.