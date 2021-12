Neunkirchen/Ternitz: Keine Verabschiedung von sterbender Mutter

Gar nicht gut auf das Neunkirchner Krankenhaus ist eine Familie aus Ternitz zu sprechen: Weil eine Frau die zweite Corona-Impfung offensichtlich nicht mehr fristgerecht machen konnte, durfte sie trotz eines negativen PCR-Tests nicht mehr ihre sterbende Mutters sehen.

„Ich bin normalerweise nicht einer, der alles an die große Glocke hängt, aber das Verhalten des Neunkirchner Spitals war in diesem Fall unter aller Sau“, schildert der Gatte der Betroffenen der NÖN. Nachdem sich im Rahmen eines mehrwöchigen Spitalaufenthalts immer mehr abgezeichnet hatte, dass seine 67-jährige Schwiegermutter ihre Krankheit nicht überleben werde, habe man sofort alle Maßnahmen ergriffen, um sich noch einmal persönlich von ihr verabschieden zu können.

„Und da geht es um keinen stundenlangen Besuch, sondern nur darum, ihr noch einmal die Hand zu drücken und ein Busserl zu geben.“

„Und da geht es um keinen stundenlangen Besuch, sondern nur darum, ihr noch einmal die Hand zu drücken und ein Busserl zu geben.“ Also ließ sich seine Gattin impfen, holte sich am Samstag den Zweitstich und hatte auch einen gültigen PCR-Test: „Doch das alles hat nichts genutzt. Es gab keine Möglichkeit der persönlichen Verabschiedung. Es wurde uns auch keine Lösung angeboten. Ich frage mich, wo da der letzte Funke Menschlichkeit bleibt?“ Die Frau verstarb in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ohne Verabschiedung von ihrer Tochter.

„Wir danken Ihnen, dass Sie uns sofort über die teilweise fehlende Möglichkeit der Sterbebegleitung informierten haben“ Stellungnahme Klinikleitung

In einer Stellungnahme spricht die Klinikleitung von einem Versäumnis und bittet die Familie aus Ternitz um Entschuldigung: „Wir möchten der Familie vorab unser aufrichtiges Beileid zum Tod ihrer Schwiegermutter und Mutter aussprechen. Wir danken Ihnen, dass Sie uns sofort über die teilweise fehlende Möglichkeit der Sterbebegleitung informierten haben“, heißt es in dem Schreiben.

Das Landesklinikum musste aufgrund der außerordentlichen Infektionsgefahr strikte Schutzmaßnahmen ergreifen, die selbstverständlich alle betreffen, die dort einen Patienten besuchen möchten: „Die Verabschiedung von Palliativpatienten ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften und in Absprache mit der jeweiligen Station möglich. Leider wurde dies bei der betroffenen Familie nur zum Teil ermöglicht!“