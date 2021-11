Neunkirchens Bezirkspolitiker: Verständnis und Kritik für Lockdown

Vollbild

FB

Ein ruhiger Montagvormittag am Neunkirchner Hauptplatz. Gastronomiebetriebe und Geschäfte mussten schließen, lediglich Läden des täglichen Bedarfs dürfen geöffnet haben. Erlaubt ist aber „Take away“ sowie „Click and Collect“. Hermann Hauer, Bezirksparteiobmann der ÖVP. Christian Samwald, Bezirksparteivorsitzender der SPÖ. Jürgen Handler, geschäftsführender Bezirksparteiobmann der FPÖ. Johann Gansterer, Bezirkssprecher Die Grünen in Neunkirchen.

1 /5