Neunkirchner PCR-Teststraße wieder in Betrieb

Erst Ende des vorigen Monats schloss die Neunkirchner Covid-19-Teststraße in der Eurosignal Tritec-Halle ihre Pforten. Mit Samstag, den 9. April, wurde das Angebot (zumindest teilweise) wieder aufgenommen. Die Notwendigkeit sei da, argumentiert Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP): „Ich habe immer wieder gehört, dass sich viele Leute testen lassen möchten und ich selbst verstehe das auch. Man fühlt sich einfach sicherer, niemand anderen anzustecken.“

Die Teststraße am bewährten Standort in der Freiligrathgasse wird in Kooperation mit der Apotheke zum Heiligen Leopold betrieben und ist jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 12 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Getestet wird übrigens auch zu Ostern – sowohl am Sonntag als auch am Montag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr.

Noch vor der Ankündigung zur Wiedereröffnung hatte die Stadt Bilanz über die Teststraßen gezogen: Seit 26. Jänner 2021 wurden 473.910 Tests vorgenommen – davon 391.121 Antigen- und 82.789 PCR-Tests. Die ersten Abstriche wurden – in Kooperation mit dem Roten Kreuz – im Erdgeschoß des Rathauses vorgenommen, ehe man ins Erholungszentrum ausweichen musste. Im April wurden weitere Stationen am Bahnhof, in der Postgasse, beim „Panoramapark“ und in der Tritec-Halle eingerichtet.

Pro Monat haben Bürger Anspruch auf fünf Gratis-Antigen- und fünf PCR-Tests. Bei Letzteren gilt: Entweder die Gurgeltests oder die Tests in Apotheke oder Teststraße. Mischen ist hier nicht möglich.

