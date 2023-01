Neunkirchner Teststraße stellt den Betrieb ein

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in der Bezirkshauptstadt fast durchgehend die Möglichkeit, sich auf das Virus testen zu lassen. Nun wird der Betrieb der PCR-Teststraße, die aktuell an fünf Tagen die Woche geöffnet hat, eingestellt. Am 30. Jänner kann das kostenlose Service in der Eurosignal Tritec-Halle (vorerst) ein letztes Mal in Anspruch genommen werden.

„Seit in den Krankenhäusern keine 3G-Regel mehr gilt, sind die Testungen zurückgegangen. Wir verzeichnen nun etwa 30 Tests pro Betriebstag“

Thomas Rack

Der Koordinator des Angebots, Thomas Rack, begründet die Einstellung mit einer deutlich gesunkenen Nachfrage und den damit verbundenen Kosten. „Seit in den Krankenhäusern keine 3G-Regel mehr gilt, sind die Testungen zurückgegangen. Wir verzeichnen nun etwa 30 Tests pro Betriebstag“, kennt Rack die Details. Sollte sich die Situation verändern, werde das Service aber wieder aufgenommen, verspricht er: „Das ist so mit der Apotheke, die die Testungen in Kooperation mit uns durchführt, abgesprochen“, erklärt Rack.

„Hauptsächlich sind es aber der Viert- sowie der Fünftstich, vor allem für ältere Menschen.“

Vorerst geöffnet bleibt hingegen die – ebenfalls am Eurosignal Tritec-Standort angesiedelte – Impfstraße. „An Heiligabend und zu Silvester war es ruhiger, aber ansonsten verzeichnen wir zwischen 40 und 60 Impfungen pro Tag“, so Rack. Was ihn dabei besonders überrascht: dass, selten aber doch, auch Erstimpfungen vorgenommen werden. „Hauptsächlich sind es aber der Viert- sowie der Fünftstich, vor allem für ältere Menschen.“

Zumindest bis Ende Februar soll die Impfstraße geöffnet bleiben, rechnet Thomas Rack: „Bis März ist sie jedenfalls einmal genehmigt, dann wird die Lage neu beurteilt.“

Eine Anmeldung im Vorhinein ist übrigens nicht nötig.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.