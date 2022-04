Ternitzer PCR-Teststraße bleibt vorerst geöffnet

Werbung

Wie in vielen anderen Gemeinden gab es auch in der Stadt zu Hochzeiten der Pandemie eine Antigen- sowie eine PCR-Teststraße. Letztere bleibt vorerst an drei Tagen in der Woche geöffnet.

Man wolle weiterhin ein Service für die Bürger bieten, begründet SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald die Entscheidung einerseits. Zum anderen habe auch die Chefin der Apotheke „Peter & Paul“, Andrea Berger, angeboten, das Service weiter aufrecht zu erhalten. „Die Leute sind bereits gewohnt, dass sie zum Hans-Czettel-Platz kommen können, um sich dort testen zu lassen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Teststraße auch hier zu belassen“, so Samwald. Pro Monat können hier fünf kostenlose Tests gemacht werden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in der Ternitzer Teststraße übrigens rund 60.000 Antigen-Tests durchgeführt. Eine Bilanz, auf die Samariterbund-Obmann Christian Samwald stolz ist: „Ich möchte mich bei der Samariter-Crew für ihren Einsatz bedanken!“

Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann das bei den Ternitzer Allgemeinmedizinern Roland Al Shami, Stefan Dworzak und Tomislav Grgurin machen. Hier ist eine Anmeldung nötig.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.