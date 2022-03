Teststraßen im Raum Aspang geschlossen

Es waren mehr als 41.000 Antigen-Tests, die seit Februar 2021 in der Corona-Teststraße am Gemeindeamt durchgeführt wurden. Am Freitagabend wird nun zum vorläufig letzten Mal getestet – die Station sperrt ihre Tore.

Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) begründet den Schritt zum einen mit den von der Bundesregierung angekündigten Öffnungsschritten, zum anderen auch mit „stark rückläufigen“ Testzahlen. „Es gibt in Aspang weiterhin ein tolles Testangebot durch die Apotheke – mit Antigen- und PCR-Testungen – und den Gurgeltests bei der Firma Spar Plank“, verweist Faustmann auf die Alternativen. Und kann sich auch eine „Wiedereröffnung“ vorstellen: „Sollte zu einem späteren Zeitpunkt Bedarf bestehen, kann die Gemeindeteststraße jederzeit wieder aktiviert werden“, so Faustmann.

Geöffnet ist noch heute, Mittwoch, zwischen 17 und 19 Uhr sowie am Freitag, ebenso zwischen 17 und 19 Uhr. Die Schließung betrifft auch die beiden anderen Teststraßen der „Testregion“ Aspang in Mönichkirchen und Zöbern. Während Erstere bereits am Montag zum letzten Mal geöffnet hatte, ist in Zöbern (Schulstraße 1) noch am Donnerstag und am Samstag (jeweils 17.30 bis 18.30 Uhr) geöffnet.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden