Ursula Mohr lebt in Ternitz und hat eine 24-jährige Tochter. Mit großer Leidenschaft ist sie seit 25 Jahren (IT-)Projektleiterin und seit 2018 selbstständige psychologische Beraterin, sie selbst bezeichnet sich als "Männerberaterin". Sie ist zudem freiwillige Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuz Neunkirchen. Ihre Schwerpunkte als Beraterin liegen bei der Beziehungsberatung und insbesondere der Krisenberatung. In dieser Funktion wird sie auf noen.at nun regelmäßig psychosoziale Tipps geben, die den Alltag, gerade in dieser besonderen Zeit, erleichtern können.