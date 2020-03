Um ältere Menschen in Zeiten des Coronavirus beim Einkauf unter die Arme zu greifen, hat sich in der Bezirkshauptstadt eine überparteiliche Initiative gebildet. Neben zahlreichen Mandataren der verschiedenen Parteien haben sich auch Bürger bereit erklärt, sich an der Aktion zu beteiligen.

Hotline für Einkaufswege

Personen über 70 Jahre sowie vorerkrankte Personen haben dabei die Möglichkeit, sich an die Nummer 0650/56 14 774 zu wenden, um beim Einkauf von Grundnahrungsmitteln oder beim Abholen von Medikamenten unterstützt zu werden. Auch Post- oder Behördenwege können erledigt werden.

Die Telefonnummer wird von SPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Metzger betreut. „Bereits gestern, Montag, sind vier Anfragen eingelangt, die im Laufe des heutigen Tages abgearbeitet wurden. Schwerpunkt sind Einkäufe von Lebensmitteln, aber auch die Abholung von Medikamenten aus der Apotheke“, so Grüne-Vizebürgermeister Johann Gansterer. Wer sich auch als Helfer beteiligen möchte, kann sich ebenso an Gerlinde Metzger wenden.

Hotlines zu Schul- und Kindergartenschließung

Eltern, die Fragen zur Schließung von Schulen und Kindergärten haben, können sich an folgende Telefonnummern wenden: 0664/8240518 oder 0676/6861677.

