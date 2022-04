Krude Theorien verbreitet: Neunkirchner Lehrer entlassen

Werbung

Die eingeleitete Entlassung eines Lehrers an einer Schule in der Bezirkshauptstadt sorgt für Gesprächsstoff: Der Pädagoge soll sich vor allem bei Corona-Themen, aber auch zum Krieg in der Ukraine in Verschwörungstheorien verlaufen und diese auch unter den Kindern verbreitet haben. Auch seine impfkritische Haltung soll er den Kindern mit mitunter sehr drastischen Worten vermittelt haben.

Bereits im Vorjahr sei es deshalb erstmals zu Protesten aus dem Elternbereich gekommen. Schließlich wurde die Bildungsdirektion in Wiener Neustadt mit dem Fall befasst. Dabei versuchte man dem Lehrer klar zu machen, dass seine private Meinung in der Schule nichts verloren habe und er die Schüler mit seinen Sagern nicht verängstigen oder verunsichern solle. Die Bemühungen dürften allerdings nicht gefruchtet haben. Nach ähnlichen Vorfällen und Beschwerden wurde gegen den Mann ein „Entlassungsverfahren eingeleitet“, wie die Bildungsdirektion NÖ auf Nachfrage der NÖN Neunkirchen bestätigt. Grund dafür seien „unterschiedliche Dienstrechtsverfehlungen. Über die näheren Gründe kann aufgrund des Datenschutzes keine Auskunft erteilt werden“, heißt es weiters.

Die Beschwerden wurden übrigens auch zu Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) getragen: „Die Vorwürfe wiegen schwer. Sollten sie sich bewahrheiten, und ich kenne selbst entsprechende Kinderaussagen, ist die Entlassung eine richtige Entscheidung!“

Der Betroffene konnte von der NÖN nicht erreicht werden.

