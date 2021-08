Exakt 467 Personen wurden am Wochenende in der Pop-Up-Impfstraße in Neunkirchen das erste Mal gegen Covid-19 geimpft – das teilt Impfkoordinator Thomas Rack am Sonntagabend NÖN.at mit: „Es ist super gelaufen, niemand musste lange warten und wir konnten alles recht zügig abwickeln.“ Während am Samstag der „größte Schwung“ am Vormittag gekommen sei, habe man heute, Sonntag, die meisten Impfwilligen am Nachmittag begrüßt: „Wir werden den Ablauf jetzt noch einmal genau evaluieren, haben aber vor, weitere solche Aktionen durchzuführen“, kündigt Rack an.

Der nächste Termin steht jedenfalls schon fest: Die zweite Teilimpfung erfolgt am 18. und 19. September zwischen 8 und 18 Uhr, auch diesmal wieder in der Eurosignal Tritec-Halle. Erstimpfungen sind zu diesen Zeitpunkten aber nicht möglich.