Reichenau und Payerbach starten Corona-Newsletter .

Die Marktgemeinden Reichenau an der Rax und Payerbach haben einen gemeinsamen Corona-Newsletter ins Leben gerufen. Dies geschehe, um mit Blick auf die Pandemie "über die jüngsten Entwicklungen in unserem Tal am Laufenden zu halten", teilten die Bürgermeister Johann Döller (ÖVP) und Eduard Rettenbacher (PRO) am Montagnachmittag mit.