Einmal mehr erweitert die Stadtgemeinde Neunkirchen ihr Testangebot im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Neben den Terminen am Dienstag (7 bis 17 Uhr) und Donnerstag (7 bis 15 Uhr) wird künftig auch am Sonntag von 9 bis 12 Uhr am Areal des Erholungszentrums getestet. Der Samstag bleibt als Testtag ebenso bestehen – wie bereits in der Vorwoche wird nun bereits um 8 Uhr statt 9 Uhr geöffnet, Testende ist um 12 Uhr.

Im Vorfeld ist eine telefonische Anmeldung unter 0676/83 601 271 möglich (Mo. bis Do., 7 bis 15 Uhr und Fr., 7 bis 12 Uhr). Mitzubringen sind die E-Card und ein Ausweis, es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Im Vorfeld wird gebeten, sich via www.testung.at zu registrieren – eine Registrierung gilt für drei Monate und verlängert sich bei jeder Testung um drei Monate. Eine Registrierung vor Ort ist zwar möglich, verursacht aber unter Umständen Wartezeiten.