Dreizehn „glorreiche Halunken“ am Weg in den Süden

Und auch weniger rasch, als ursprünglich angenommen. Denn die legendäre „Shovelhead“ von Mitorganisator Gerfried Greylinger zeigte sich mit der Zündung etwas widerspenstiger als erwartet und musste gleich mehrmals gebändigt werden. Und in Caorle selbst hätte es schließlich beinahe einen Totalausfall gegeben, wenn nicht „Kommissar Zufall“ mitgefahren wäre: „Wir haben für das Motorrad eines Teammitglieds ein dringendes Ersatzteil benötigt. Glücklicherweise war ein Taxi der Firma Pruggmayer gerade nach Lignano unterwegs und brachte uns das heiß herbeigesehnte Teil mit“, so Teamsprecher Hannes Schlögl.

Gröbere Zwischenfälle blieben aber zum Glück aus: Nur das schlechte Wetter machte der Truppe teilweise einen Strich durch die Rechnung: So musste die Etappe von Kranjska Gora nach Caorle bei strömenden Regen absolviert werden. Schöne und lustige Erlebnisse blieben gut in Erinnerung: Etwa der 45. Geburtstag von Teammitglied Gottfried „Warlord“ Pinkl, der von seinen Mitfahrern mit einem Overall in „Spezial-Gogogröße“ zu Beginn der Reise überrascht wurde und sich mit ein paar Getränkerunden in Slowenien revanchierte. Unvergessen auch der Auftritt von Hannes Beisteiner in Caorle, der, weil im Lokal Not am Mann war, sich gleich selbst in den Dienst stellte und das Servieren übernahm. Logischerweise wurden auch die Kenntnisse im Schnapsen, über Boccia, Prosecco oder andere Getränke fachmännisch vertieft.

Nach einem weiteren Stopp bei zum Glück weit besserem Wetter in Gamlitz kehrten die dreizehn Biker am Donnerstag wieder gesund in die Heimat zurück. Das Organisationstrio mit Franz Kaltenegger, Max Fichtl und Gerfried Greylinger hat bereits die ersten Pläne für die Jubiläumsfahrt im kommenden Jahr sofort nach der Rückkehr in die Hand genommen.

Und Bikerfreunde können sich bereits den nächsten Fixtermin dick im Kalender anstreichen: Am 15. Juli findet das legendäre Sprintrace auf der Peischingerstraße direkt neben der Firma Cultbikes statt. Auf die Besucher wartet dieses Mal ein noch größeres Spektakel mit Autoshow, Hubschrauberflügen und einer After Raceparty, bei der „Lee's Revenge“ und die „Alpenstones“ aufspielen. Anmeldungen für Teilnehmer sind Online unter www.cultbikes.at/anmeldung-sprintrace/ möglich.