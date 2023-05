Ternitzer Wohnpark „Urbanhof“ wächst weiter

Drei Stiegen sind bereits gebaut, acht weitere sollen noch folgen. Die Rede ist vom Wohnpark „Urbanhof“ in der Stadtgemeinde Ternitz. Hier errichtet die Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) zahlreiche geförderte Wohnungen. Derzeit befinden sich insgesamt 17 mit einer größe zwischen 56 bis 86 m² in Bau.

Und dieser schreitet in großen Schritten voran, sodass die SGN zur Dachgleiche einlud. „Herzlichen Dank dafür, dass die Siedlungsgenossenschaft aus der Arbeitersiedlung einen Wohnpark mit höchster Lebensqualität schafft“, lobten Bürgermeister Rupert Dworak und Stadtrat Andreas Schönegger (beide SPÖ).

Alle Wohnungen verfügen über ein Kellerabteil, einen Parkplatz in der Tiefgarage sowie einen Garten beziehungsweise eine Terrasse. Beheizt wird das Objekt mittels Fernwärme der EVN. Zudem befindet sich in jeder Einheit eine Wohnungstation, in der das Warmwasser im Durchflussprinzip erhitzt wird. Zudem verfügen alle Wohnungen über eine Fußbodenheizung. Zur Unterstützung des Stromverbrauchs aller Allgemeinanlagen, wie zum Beispiel der Gangbeleuchtung, wird am Dach des Wohnhauses eine Photovolaik-Anlage errichtet.

Ein Voraussichtliches Bauende dieses Abschnitts ist für Jänner 2024 geplant. Weitere Informationen: Daniela Lehner, 02635/6475665.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.