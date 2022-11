Dachstuhlbrand fordert Neunkirchner Feuerwehrleute .

Zu einem Dachstuhlbrand wurde am Freitagabend die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen-Stadt gerufen. Das Feuer war in einem Gewerbebetrieb ausgebrochen, berichtete die Plattform "Einsatzdoku.at" am Samstag.