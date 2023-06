Neunkirchen verkauft Top-Grundstücke für Häuslbauer

Baugrund für private Häuslbauer ist in Neunkirchen rar und ein dementsprechend begehrtes Gut. Umso erfreulicher ist es für ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, dass nun in der Waldrandgasse zwischen Südbahn und Blätterstraße die Vorbereitungsarbeiten für den Verkauf von neun Grundstücken in die Endphase gehen. Die letzte Hürde im wahrsten Sinne des Wortes ist ein riesiger Erdwall, der angrenzende Felder abtrennt. Der muss ein paar Meter verschoben werden, um die benötigte Fläche für die Grundstücke zu bekommen. „Das Nachbargrundstück gehört der Kirche, Gespräche, dass wir davon eine Fläche für den Erdwall pachten können sind zuletzt sehr positiv verlaufen“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer. „Allerdings“, so Baudirektor Christian Humhal, laufen aktuell noch Untersuchungen, ob sich etwa kontaminiertes Material in dem Damm befindet. „Wir hoffen auf erste Ergebnisse in der kommenden Woche“, so Humhal.

Die Baugründe werden etwa eine Fläche von rund 700 Quadratmeter haben. Die Gemeinde will laut Stadtchef an die Bestbieter verkaufen: „Erste Interessenten haben sich bereits gemeldet“, so Osterbauer. Ein Teil des Geldes, das durch den Verkauf in die Stadtkasse fließt, soll auch für den Bau der neuen Tribüne beim Sportplatz verwendet werden.