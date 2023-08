Bezirk Neunkirchen: Gut für den Schulstart gerüstet

Wenn am Montag, 4. September, erstmals nach den Sommerferien wieder die Schulglocken läuten, dann tun sie das an drei Bezirks-Schulen mit neuen Leiterinnen an der Spitze. Petra Bosezky, bisher Lehrerin an der Volksschule Scheiblingkirchen, übernimmt die Leitungsposition in Wartmannstetten – Birgit Tanzler, die bis dato mit der Leitung betraut war, kümmert sich ab heuer ganz um ihre zweite Schule, jene in Breitenau. Personelle Neuerung auch an der Mittelschule Ternitz: Nachdem Direktor Helmut Traper die Pension angetreten hat, wurde Petra Konrath, bis dato Lehrerin an der Mittelschule Neunkirchen-Augasse, mit der Aufgabe betraut. Der Dritte im Bunde ist Stefan Grill, Leiter der neuen Privatmittelschule „Stella“ in der Gemeinde Seebenstein.

In Würflach geht der projektierte Neubau der Volksschule in die nächste Phase: Am 7. September werden im Beisein von Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) und Heinz Kerschbaumer und Sonja Schärf-Stangl (Bildungsdirektion) die Pläne für den projektierten Neubau der Volksschule einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. „Beim Schulentwicklungsplan geht es vorrangig um optimale Unterrichtsqualität in einem harmonischen Schulklima“, betont Direktor Herwig Steiner, der die Volksschulen St. Egyden und Würflach leitet. Vom Lehrermangel sei er nicht betroffen, freut sich Steiner: „Das Lehrerteam meiner Schulen ist komplett und ich bin sehr froh, mit meinen Pädagoginnen mit schöner Konstanz harmonisch weiterarbeiten zu können.“

Herwig Steiner, Direktor der Volksschulen Würflach und St. Egyden. Foto: Wieland, Wieland

Optimistisch blickt auch Werner Schneider, Leiter der Mittelschulen Puchberg und Grünbach sowie der Volksschule Höflein, dem Schulstart entgegen: „Wir sind an allen drei Standorten gut aufgestellt und in allen Fächern ausreichend besetzt.“ Zum ersten Mal hätten die Kinder zudem die Möglichkeit gehabt, sich im Rahmen der Sommerschule in der EMS Grünbach auf den kommenden Schulstart vorzubereiten.

Schulen sind auf das neue Schuljahr gut vorbereitet

Seit vergangenem Jahr gibt es mit dem Bildungscampus Stella in Seebenstein auch ein privates Angebot für Bildung. Während man im letzten Schuljahr mit Kindergarten und Volksschule begonnen hat, kommt ab September auch eine Mittelschule hinzu, deren Leitung Stefan Grill übernimmt. Insgesamt elf Kinder werden in der Mehrstufenklasse der Mittelschule unterrichtet.

In der Volksschule baut man von einer Mehrstufenklasse auf insgesamt zwei aus. „Wir haben nicht nur Taferlklassler, sondern auch Quereinsteiger“, freut sich Volksschuldirektorin Sabine Lambach über die insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler. Generell sei das erste Jahr des Bildungscampus in Seebenstein gut verlaufen: „Es war für alle sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt. Das Miteinander des Personals ist einfach das Schöne an dieser Arbeit, jeder schätzt den anderen. Und auch der Kontakt zu den Eltern ist intensiv“, zieht Lambach Bilanz nach dem ersten Schuljahr.

Äußerst positiv blickt auch Direktor Gernot Braunstorfer, der das Gymnasium und Realgymnasium Sachsenbrunn in Kirchberg leitet, einem, wie er hofft, ruhigen und dementsprechend produktiven Schuljahr entgegen, „in dem wir unsere Schülerinnen und Schüler bei deren Persönlichkeitsentwicklung beistehen und unterstützen und sie auch fachlich weiterbilden können“. Sanierungen seien heuer nicht angestanden, die Schule sei aber auf Hochglanz gebracht worden. „Durch einen hochqualitativen Glasfaseranschluss erwarte ich mir einen weiteren Technologieschub“, freut sich Braunstorfer.

Gernot Braunstorfer, Direktor des G/RG Sachsenbrunn. Foto: Schule, zVg

Schulversuche wie der NWL(naturwissenschaftliche)- oder GPS (gesundheitlich-soziale)-Zweig hätten sich über Jahre bewährt und würden in den Regelunterricht übergeführt. Alle Fächer seien durch Fachlehrkräfte besetzt: „Ich freue mich sehr auf das neue Schuljahr und hoffe, nach wie vor alles zum Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen organisieren zu können.“

Sehr gelassen sieht auch der Direktor der HAK/HAS Neunkirchen, Wolfgang Ferstl, dem Schulbeginn entgegen: „Die Planungen für das neue Schuljahr sind bereits abgeschlossen, nicht zuletzt aufgrund des Interesses an der - im südlichen Niederösterreich einzigarten - Schulform der ,industrial-business HAK' wird es wiederum mehr Schülerinnen und Schüler an der Schule geben. Im kommenden Schuljahr maturieren die Schülerinnen und Schüler der Pilotklasse 5BK dieser neuen Schulform.“

Keine Engpässe beim Lehrerteam

Für alle sechs ersten Klassen und Jahrgänge konnten wieder namhafte Partner aus der Wirtschaft gefunden werden. Beim Angebot für neues Lehrpersonal gebe es aufgrund der langfristigen Planungen und der Verbindung zur Wirtschaftsuniversität (WU) Wien keinen Engpass: „Jede geplante Stunde wird auch gehalten“, verspricht Ferstl.