Bezirk Neunkirchen: Mehr Grünflächen in den Städten

Das Thema Bodenversiegelung nimmt immer mehr Raum ein. In vielen Gemeinden entstehen neue Wohnbauten oder gar Siedlungen. Doch was unternehmen die Städte, um der Bodenversiegelung trotz neuer Wohnprojekte entgegenzuwirken? Und welche Auswirkungen hat die Versiegelung in anderen Bereichen, wie etwa der Landwirtschaft? Die NÖN hörte sich quer durch den Bezirk Neunkirchen um.

In der Bezirkshauptstadt habe man sich bereits vor eineinhalb Jahren dazu entschieden, geordnet gegen die Bodenversiegelung vorzugehen, wie Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer betont. Ein „Örtliches Entwicklungskonzept“ soll die Frage klären, wo man überhaupt noch Siedlungen erweitern kann und welche Standorte für Betriebsansiedelungen geeignet wären. „Diese Erhebungen durch unseren Raumplaner sind sehr umfangreich und dauern noch an, ich bin aber zuversichtlich, bis Ende 2023 hier ein Ergebnis präsentieren zu können“, sagt Gansterer. Umwidmungen von unbebautem Bauland Zwei konkrete Maßnahmen, um die Versiegelungen einzudämmen, kann der Vizestadtchef aber schon jetzt nennen: „Wir setzen sehr stark darauf, bestehende alte Objekte in der Stadt neu zu bebauen, wie etwa in der Stockhammergasse/Fabrikgasse. Es gibt in Zentrumsnähe noch weitere Flächen, die einer neuen Nutzung zugeführt werden können.“ Außerdem seien auch Rückwidmungen von seit Jahrzehnten unbebautem Bauland ein Thema.

In der Stadtgemeinde Ternitz versucht man, „bodenneutral“ zu bleiben, wie SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak betont. Mit dem Kauf des Lekkerland-Areals will die Stadt neue Akzente im Bereich des nachhaltigen Wohnbaus setzen. „Hier wollen wir dann eben nicht die ganze Fläche versiegeln und so nachhaltig wie möglich arbeiten“, so Dworak. Generell ist man bestrebt, bestehende, bebaute Flächen „neu zu denken“.

So wenig Fläche wie möglich möchte man auch in Gloggnitz versiegeln. Wobei Listen-Bürgermeisterin Irene Gölles zu bedenken gibt: „Die Bauordnung lässt den Gemeinden hier nicht allzu viele Möglichkeiten.“ Dort, wo allerdings Maßnahmen zur Entsiegelung möglich seien, werde „alles“ unternommen: „Das ist auch in unserem Interesse“, betont die Stadtchefin. So wurde auch der im Eigentum der Gemeinde stehende Badparkplatz nicht asphaltiert. „Zuletzt haben wir auch zahlreiche neue Bäume gepflanzt, welche von engagierten Bürgern der Stadt gespendet worden sind“, bedankt sich Gölles für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Für die Landwirte der Region ist der Bodenflächenverbrauch ein Thema, das zu schleichenden Problemen führt, die immer größer werden: „Jene Flächen, die versiegelt werden, sind auch für die Landwirte die besten Böden, weil sie meist flach sind“, erklärt Bezirksbauernkammer-Obmann Thomas Handler. Die Landwirte würden die Fläche nicht nur für den Anbau von Gemüse und Co. benötigen, sondern auch für die Versorgung ihrer Tiere.