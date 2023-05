Bezirk Neunkirchen: Orte rüsten sich für Kindergarten-Offensive

Die Kindergartenoffensive des Landes soll für Familien im Land eine erhebliche Erleichterung bringen — für die 573 Kommunen Niederösterreichs bedeutet die Intiative jedenfalls eine große Portion Hausaufgaben, etwa was bauliche Maßnahmen oder zusätzliches Personal betrifft. Die NÖN unternahm einen Rundruf in Gemeinden des Bezirks, wie gut sie sich für die Neuerungen gerüstet sehen.

Grafenbach-St. Valentins Bürgermeisterin Sylvia Kögler (SPÖ) rechnet damit, dass sich in ihrer Gemeinde „derzeit noch alles ausgeht“, wie sie auf NÖN-Anfrage wissen lässt. Allerdings gibt es mit dem örtlichen Pfarrkindergarten, der an sich vor der Schließung steht, ein „Damoklesschwert“. Kögler: „Hier gibt es Bestrebungen des Elternvereines, diesen fortzuführen. Wir hoffen, dass das klappt, ansonsten werden wir ganz sicher auch ausbauen müssen, aber das können wir als Gemeinde halt im Augenblick weder planen noch beeinflussen“, so Kögler.

Grundsätzlich begrüßt Kögler, die im Bezirk auch stellvertretende SPÖ-Parteiobfrau ist, die Maßnahmen aber. „Auch wenn es Geld kostet, eine gut funktionierende Kinderbetreuung ist die Grundlage für die Zukunft unserer Gesellschaft. Meiner Ansicht nach sollte mittelfristig die Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr gratis sein. Das würde Frauen im Berufleben dann annähernd gleiche Chancen bieten und sie nicht in die jahrelange Teilzeitbeschäftigung treiben, die ihnen dann in der Pension fehlt.“ Dann wären, so die Bürgermeisterin, möglicherweise „mehr Frauen bereit, ein Kind zu bekommen“, die derzeit vorherrschende Doppel- oder Dreifachbelastung sei „auch für die Frauen in Zukunft nicht stemmbar“, so Kögler zur NÖN.

In Kirchberg am Wechsel gibt es bereits seit dem Jahr 2020 eine Tagesbetreuung für Unter-2,5-Jährige, „um den jungen Eltern ein attraktives Angebot geben zu können“, sagt Bürgermeister Willibald Fuchs. Dort gebe es zurzeit auch noch freie Kapazitäten. „Sollte die Nachfrage nach Betreuungsplätzen deutlich ansteigen, können mit einer weiteren Betreuungskraft noch mindestens fünf Kleinkinder zusätzlich betreut werden.“ Geht es nach ihm, sollten allerdings nicht alle die Möglichkeit in Anspruch nehmen: „Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass Eltern von Kleinkindern die Karenzzeit zum Wohle ihrer Kinder nützen sollten und nur in Ausnahmefällen und da möglichst wenig auf das Angebot der Gemeinde zurückgreifen sollten“, sagt der Kirchberger ÖVP-Bürgermeister.

Die Stadtgemeinde Neunkirchen betreibt bereits seit 2016/2017 eine Kleinkindbetreuung – diese befindet sich in der Schreckgasse und umfasst zwei Gruppen mit jeweils 15 Kindern, was die Maximalanzahl an Kids pro Gruppe darstellt. Aufgrund der Kindergartenoffensive werden im neuen Kindergarten in der Schiller- bzw. Nestroygasse ebenfalls zwei Gruppen für die Kleinkindbetreuung geschaffen, sagt Stadtamtsdirektor Christof Holzer: „Beim Bau des neuen Kindergartens in der Schreckgasse/Schillergasse und damit beim Bau der neuen Kleinkindbetreuung fließen sämtliche Erfahrungswerte der letzten Jahr ein und es wird daher eine Kleinkindbetreuung geben, die sämtliche Annehmlichkeiten für die Kinder enthält.“

Stadtgemeinde Ternitz baut zwei neue Kindergärten

Die Vorbereitungen für die große Kindergartenoffensive des Landes, aber auch jene im Bereich der Kleinkindbetreuung, laufen in der Stadtgemeinde Ternitz auf Hochtouren. „Bisher haben wir unsere Kleinkindbetreuung mit der Volkshilfe abgedeckt“, berichtet SPÖ-Stadträtin Jeannine Schmid. Das werde auch künftig so bleiben. „Die Verträge und alles weitere befindet sich schon in Ausarbeitung“, so Schmid. Für die Kindergartenoffensive des Landes – diese soll einen sicheren Platz für alle Kinder ab zwei Jahren garantieren – ist man ebenfalls gewappnet. „Wir bauen in der Webereistraße und der Rennerstraße jeweils einen Kindergarten. Insgesamt entstehen so sieben Gruppen“, freut sich Schmid.

In der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld wird der bisherige viergruppige Kindergarten um eine weitere aufgestockt. Um ab September 2024 einen Platz für Zweijährige im Kindergarten bieten zu können, beginnen die Baurbeiten für Gruppe fünf im Sommer. Der Umbau selbst dauert ein halbes Jahr. „Wir hoffe, dass wir im September mit gewissen baulichen Herausforderungen fertig sind“, so ÖVP-Ortschefin Evelyn Artner.

