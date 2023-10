Bezirk Neunkirchen: Steiniger Weg zum Eigenheim

Für viele Menschen bleibt der Traum vom Eigenheim eine Wunschvorstellung. Hohe Preise bei Miete und Eigentum und unüberbrückbare Hürden bei der Finanzierung erschweren vor allem jungen Menschen den Weg zu leistbarem Wohnen.

„Die jungen Leute zwischen 20 und 35 Jahren, die früher gekauft oder Haus gebaut haben, werden jetzt gezwungen, zu mieten“, gibt Immobilienmaklerin Birgit Ehold von der „Raiffeisen Immobilien Vermittlung“ Einblick in die aktuelle Lage, „und das zu sehr hohen Preisen.“ Der Weg zum Eigenheim sei so fast nicht mehr möglich.

Besonders Jungfamilien, aber auch Kunden, die günstige Mietwohnungen suchen, seien von der derzeitigen Situation betroffen: „Diese sind einfach nicht mehr vorhanden!“Günstige Mietwohnungen sind MangelwareDer Markt befinde sich im Umbruch, viele Verkäufer böten ihre Immobilie derzeit noch über dem Markpreis an - darüber hinaus bremse die „KIM“- Verordnung die Nachfrage, präzisiert Ehold die Problematik beim Erwerb von Wohnungseigentum. Die 2022 von der Finanzmarktaufsicht erlassene Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung setzt für neu vereinbarte private Wohnimmobilienfinanzierungen eine Obergrenze von 40 Prozent des Einkommens.

Eine gewisse Entspannung sei allerdings derzeit zu bemerken, die Nachfragen und Abschlüsse steigen, merkt Ehold an: „Ein Vorteil für den Interessenten ist derzeit die große Auswahl. Unser Objektstand ist hoch und somit steht Käufern ein breites Angebot zur Verfügung.“ Die meisten Anfragen erhalte sie im Moment für günstige Mietwohnungen, womöglich mit Garten und unbefristeter Laufzeit.

„Eigentum muss leistbar und ein Vermögensaufbau muss möglich sein, denn dies schützt die Menschen vor Altersarmut“, gibt die Immobilienmaklerin zu bedenken und rät Wohnungssuchenden, ihre Vorstellungen zu hinterfragen und an realisierbare Wohnträume anzupassen.

Birgit Ehold. Foto: Raiffeisen Immobilien, zVg

Überlegungen wie: „Wie viel Raum und Platz brauche ich wirklich? Muss alles sofort und gleich perfekt sein oder steige ich vielleicht mit einer gebrauchten, renovierungsbedürftigen Immobilie ein und richte sie nach meinen Vorstellungen und Möglichkeiten nach und nach her? Nehme ich Förderungen in Anspruch?“, könnten den Weg zum realisierbaren Wohnraum ebnen und Eigentum trotz höherer Zinsen und Lebenskosten leistbar machen, meint Ehold.

Armin Hohenschläger. Foto: privat, zVg

„Der Kauf von Einfamilienhäusern für Familien ist rapide zurückgegangen“, erzählt auch Armin Hohenschläger, Inhaber von „WirtschaftsService Immobilien“ in der Neunkirchner Schießstättgasse, aus seiner langjährigen Praxis der Immobilienvermarktung, „da die Finanzierung bei den Banken leider kaum noch möglich ist.“ Die Anfragen gingen vermehrt in Richtung Investorwohnungen und Mietwohnungen: „Das Interesse an Einfamilienhäusern ist bedauerlicherweise deutlich zurückgegangen.“Einfamilienhäuser kaum noch finanzierbarDie Kosten für Wohnen, einschließlich Gemeindeabgaben, Heizung, Strom, Versicherung oder Hausverwaltung seien deutlich gestiegen, Preiserhöhungen, die dann an die Mieterinnen und Mieter weitergegeben werden müssten.

„Das wird häufig übersehen und Vermieter in der Folge oft als Geizhälse oder Gierige dargestellt, wenn sich die Mieten erhöhen“, gibt Hohenschläger zu bedenken und appelliert an alle Beteiligten: „Wir müssen zusammenhalten, und es sollte kein Neid, keine Gier oder Antipathie zwischen Mietern und Vermietern aufkommen. Hausinteressenten, Banken und Hausverkäufer - jeder kann sein Ziel in dieser Angelegenheit erreichen, wenn alle zusammenarbeiten.“