Bezirk Neunkirchen: Wie Gemeinden den Verkehr einbremsen wollen

Seit Dienstag ist sie in Kraft: Neunkirchens erste Schulstraße im Mühlfeld. Zwischen 7 und 8 Uhr sowie 11 und 13 Uhr gilt an Schultagen ein Fahrverbot – davon ausgenommen sind lediglich das Schulpersonal und Anrainer. Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) erhofft sich durch die Maßnahme eine Verbesserung der Situation: „Das ist ein großer Beitrag in Richtung mehr Verkehrssicherheit für alle Beteiligten.“

In der Vergangenheit hatte sich vor der Mühlfeldvolksschule – an sich eine Tempo 30-Zone – immer wieder ein regelrechtes Verkehrschaos abgespielt. Zahlreiche Autolenker hatten immer wieder in zweiter Spur, direkt vor dem Eingang und unmittelbar vor dem Fußgängerübergang, geparkt. Ähnlich prekär stellt sich die Lage auch vor der Steinfeldvolksschule dar – die Einführung einer Schulstraße ist dort (zumindest vorerst) aber nicht möglich. „Wegen des übergeordneten Straßennetzes und der direkt angrenzenden B 17“, erklärt Stadtamtsdirektor Christof Holzer. Der Stadtchef gibt sich aber auch hier zuversichtlich. „Zu dem Thema laufen aktuell Gespräche, ich gehe davon aus, dass die Schulstraße auch dort kommen wird“, sagt Herbert Osterbauer zur NÖN.

Abseits dessen setzt man im Stadtgebiet auf Tempo 30-Zonen, etwa vor der Handelsakademie und dem Gymnasium. Eine wichtige Maßnahme, sagt Gymnasium-Direktorin Susanne Casanova-Mürkl: „Für die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen ist diese Maßnahme die einzig richtige.“ Ihrer Einschätzung nach wird das Tempolimit auch eingehalten, „zumal sich ja auch ein Zebrastreifen direkt vor dem Haupteingang der Schule befindet“.

Überwacht wird die Einhaltung in der Stadt mit mobilen Radars. „Trotzdem gibt es ein paar Unverbesserliche. Ein Lenker hat es tatsächlich einmal geschafft, an 16 Tagen in Folge 16 Mal ins Radar zu fahren“, kann sich Stadtchef Osterbauer an einen besonders skurrilen Vorfall erinnern.

Temporeduktion „war für Lebensqualität wichtig“

In Neunkirchens Nachbargemeinde Ternitz wird laut SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak eng mit der Straßenbauabteilung des Landes sowie externen Planungsfirmen und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit zusammengearbeitet, um Verbesserungen zu schaffen. „Grundsätzlich gehen wir jedem Wunsch der Bevölkerung nach“, sagt Dworak zur NÖN.

In Warth wurde eine solche jahrelange Bitte vor Kurzem realisiert. Entlang der B 54 gilt im Ort nun Tempo 50 statt 60. Eine langwierige Geschichte, führt Ortschefin Michaela Walla (ÖVP) aus: „Seit ich 2008 Bürgermeisterin wurde, beziehungsweise auch zuvor unter meinem Vorgänger Hattenhofer, hat es mindestens fünf Verkehrsverhandlungen auf Ansuchen der Gemeinde gegeben.“ Mithilfe eines Rückbaus konnte nun ein geringeres Tempo verordnet werden, Restarbeiten (etwa die Errichtung von Fahrbahnteilern sowie die Versetzung von Straßenleuchten) stehen noch aus. „Da ich Anrainerin der Hauptstraße bin, kann ich sagen, dass die Geschwindigkeit gut eingehalten wird.“

Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) wiederum hatte vor einiger Zeit eine Tempo 40-Zone entlang der B 26 vorgeschlagen – um die Lärmbelästigung zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen. Sein Vorhaben konnte aber „noch nicht weiter geplant werden, weil uns andere dringende Themen beschäftigt haben“, sagt Steinwender zur NÖN.

Ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ort – wie es etwa Klimaschützer immer wieder einfordern – hält er aber nicht für sinnvoll: „Weil es von vielen nicht eingehalten wird und diese Schnellfahrer somit ein höheres Risiko darstellen, weil man sich an den langsamen Verkehr gewöhnt.“

