Bezirk Neunkirchen: Zwei von 44 müssten Auskunft geben

Ternitz mit rund 14.700 Einwohnern und Neunkirchen mit gut 12.800. Geht es nach einem aktuellen Entwurf zum Informationsfreiheitsgesetz, an dem die türkis-grüne Bundesregierung seit 2019 arbeitet, müssten von den 44 Kommunen im Bezirk Neunkirchen nur diese beiden proaktiv Informationen veröffentlichen. Die übrigen 42 müssten (siehe Seiten 2/3) lediglich von Bürgern gewünschte Auskünfte liefern.

Rupert Dworak, SPÖ GVV-Präsident und Bürgermeister der einwohnerstärksten Gemeinde des Bezirks, plädiert für „Gesetze, die in der Praxis exekutierbar sind“, wie er sagt. Er sehe „viele Klein- und Kleinstgemeinden, die das nicht stemmen werden können“, wie er sagt. Vom Ausschließen der Gemeinden unter 10.000 Einwohnern hält er aber ebenso nicht viel: „Wenn schon, dann sollte man ein Gesetz schaffen, das für alle umsetzbar ist!“ Dworaks Amtskollegin aus der Stadt Gloggnitz, Irene Gölles (Liste), verweist auf aktuell geltende Gesetze, ist aber überzeugt: „Mehr Transparenz könnte das Vertrauen in Parteien und in öffentliche Stellen heben.“

Aspangs Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) verweist in der Debatte darauf, „dass Gemeinden ohnehin sehr transparent arbeiten“ und nennt die öffentlichen Gemeinderatssitzungen als Beispiel. Eine aktive Veröffentlichungspflicht sieht sie aufgrund des „großen bürokratischen Mehraufwands“ kritisch: Fallweise brauche es gar juristische Unterstützung, „da die Gemeinden ständig im Spannungsfeld zwischen Auskunftspflicht und Transparenz einerseits und der Wahrung von Datenschutz andererseits stehen“.

Ihre Amtskollegin aus Warth, Michaela Walla, sieht ebenso „Grenzen“ – „wenn es um bestimmte Rechte geht, die nicht überschritten werden sollten“. Ähnlich argumentiert Jochen Bous (Liste „Pro“) aus Payerbach: „Ich bin ein Freund davon, alles klar und transparent zu halten.“ Einzig über „ungelegte Eier“ wolle er nicht sprechen: „Wenn alles abgeklärt ist, präsentiere ich es.“

Wie die Bezirksparteien reagieren

Darüber, dass Bürgerinnen und Bürger transparent über Entscheidungen des Rathauses informiert werden sollten, sind sich sämtliche von der NÖN befragte Parteienvertreter einig. Die diskutierte Grenze, ab der lediglich Städte ab 10.000 Einwohnern aktiv informieren müssten, sorgt aber für Kritik. Das Recht auf Information müsse „allen Bürgerinnen und Bürgern zugestanden werden – unabhängig davon, ob sie in einer großen Stadt oder kleinen Gemeinde leben“, meint etwa Birgit Ehold, Gemeinderätin von NEOS in Ternitz. Transparenz sei „das beste Mittel gegen Freunderlwirtschaft“, sagt sie.

Grundsätzlich sei „jede Initiative zu mehr Transparenz zu begrüßen“, erklärt SPÖ-Bezirksparteichef Christian Samwald – eine Regelung, die lediglich 87 der 2.059 Gemeinden treffe, sei aber „zu hinterfragen“.

Für Grünen-Bezirkssprecher Josef Kerschbaumer sollte das Gesetz „alle Gemeinden einbinden, unabhängig von der Bevölkerungszahl. Der Arbeitsaufwand würde sich für Gemeindebedienstete kleinerer Gemeinden vermutlich in Grenzen halten“, mutmaßt er.

ÖVP-Bezirksparteiobmann Hermann Hauer sieht das anders. „Gemeinden mit weniger Einwohnerinnen und Einwohner, denen weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen, würde dieser zusätzliche bürokratische Aufwand stärker treffen als größere“, glaubt er. Er verweist aber auch darauf, dass das „finale Gesetz“ noch nicht vorliegt.

Ganz ähnlich argumentiert der geschäftsführende FPÖ-Obmann Jürgen Handler: Es gebe schon jetzt etwa den Voranschlag der Gemeinden anzusehen. „Transparenz: Ja, überbordende Verwaltung und zusätzliche Kosten: Nein“, so Handler.