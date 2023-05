Bezirk Neunkirchen: Das Geschäft um die Ecke gibt es noch

Es ist, gerade in diesen Tagen, ein hochaktuelles Thema im Bezirk – jenes der Nahversorger. Denn mit dem „Nah und frisch“-Markt im Edlitzer Ortszentrum schloss erst vor zwei Wochen das Paradebeispiel eines kleinen Greisslers, seine Pforten. Betreiber Martin Freiler, der sich beruflich verändert, hatte vergeblich einen Nachfolger gesucht – seit gestern, Dienstag, läuft ein Abverkaufsbetrieb, für die Zeit danach scheint das Aus für den Markt besiegelt.

Während sich der Kaufmann selbst für eine potenzielle Interessentin mehr Unterstützung seitens der Gemeinde erhofft hätte, verteidigt sich Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP): Mit insgesamt 4.000 Euro in vier Jahren hätte man eine Betreiberin gefördert, „für mehr sind uns als Sanierungsgemeinde aber die Hände gebunden“, so Schuh zuletzt gegenüber der NÖN.

Der Wegfall des Marktes schmerze natürlich, so Schuh – was auch Thomasbergs Bürgermeister Engelbert Ringhofer (ÖVP) bestätigen kann. Sein Gemeindegebiet umschließt Edlitz zu einem großen Teil, etliche Bürger hätten den „Nah und frisch“-Markt in Edlitz genutzt: „Alles, was es nicht mehr gibt, fehlt irgendwo“, sagt Ringhofer. Positiv sei, dass es mit dem Lagerhaus noch ein Geschäft im Ort gebe, „und die allermeisten in unserer Gemeinde sind ohnehin auf das Auto angewiesen“.

Bereits Geschichte ist der „Nah und frisch“ in Hochegg, der lange von einem Verein, zuletzt aber ebenso von Martin Freiler betrieben wurde. Ehe er mangels Kundenfrequenz die Segel streichen musste.

Nach wie vor in Betrieb ist wiederum der Trattenbacher Nahversorger, der „Spar“-Markt von Gerhard Stangl – und nicht nur das. Trotz Energiekrise und Inflation kann sich Stangl nicht über zu wenig Geschäft beklagen. „Die Preise sind natürlich schon ein Problem und man merkt auch, dass die Leute sparen und Aktionen ausnützen oder einmal zum billigeren Produkt greifen. Aber an der Kippe stand das Geschäft nie“, freut sich Stangl beim NÖN-Besuch in seinem Geschäft im Dorfzentrum.

in vierter GenerationSein Kaufhaus hat in Trattenbach jedenfalls Tradition: 1850 wurde das Haus gebaut, Stangl führt das Kaufhaus derzeit in vierter Generation im Familienbesitz. Lange beherbergte das Haus auch einen Gasthof – und zwischen 1895 und 1897 sogar die Post. „Zu einem großen Teil schätzen die Leute nach wie vor die Möglichkeit, im Ort einkaufen gehen zu können. Ein paar gibt es, die nie kommen, aber die wird man ohnehin nicht herbekommen“, sagt der Unternehmer.

Preisliche Nachteile für die Kundinnen und Kunden gebe es bei ihm jedenfalls keine: „Ich habe zu einem großen Teil dieselben Preise wie andere ,Spar'-Märkte – und wenn ich etwas nicht lagernd habe, bestelle ich es.“ Aktuell sei das des öfteren der Fall. „Ich habe eine Kundin, die sich vegan ernährt. Kein Problem, ich bestelle die Produkte einfach für sie“, so Stangl. Während ihm die gestiegenen Energiekosten zuletzt naturgemäß ein wenig zu schaffen machten, erlebte das kleine Kaufhaus in der Corona-Zeit einen wahren Höhenflug. „Man hat gemerkt, dass die Leute da viel mehr im Ort eingekauft und sich auch eingedeckt haben“, lautet Stangls Bilanz.

Seit fast einem dreiviertel Jahr gibt es den Kastl-Greissler in Payerbach nun und löst erfolgreich das Problem des fehlenden Nahversorgers. „Immer mehr Bewohner nehmen das Angebot an und kaufen beim Greissler ein“, betont Besitzerin Manuela Grabherr-Gappmayer.

Trotz Inflation musste sie nur bei wenigen Produkten die Preise erhöhen, das finden nicht nur ihre Kunden gut. Die Eröffnung des Kastl-Greisslers fand im September des letzten Jahres statt, was bedeutet, dass man seit Anfang an, hohe Energiekosten zu tragen hatte. Bisher habe sich auch nichts geändert, so Grabherr-Gappmayer. Trotzdem blickt sie positiv in die Zukunft und freut sich bereits auf ihr einjähriges Jubiläum im September.

