„Führerschein“ für den Hund? Geteilte Meinungen im Bezirk Neunkirchen

Wer heuer ab dem 1. Juni einen neuen Hund in seinen Haushalt aufnimmt, muss sich mit einigen gesetzlichen Neuerungen vertraut machen. Die Novelle zum „NÖ Hundehaltegesetz“ und zur „NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023“ verpflichtet den Halter neben anderen Auflagen, bei der Meldung auf der Gemeinde einen Sachkundenachweis, den „NÖ Hunde-Pass“, und einen ausreichenden Haftpflichtversicherungsnachweis (die Mindestversicherungssumme beträgt 725.000 Euro für Personen- und Sachschäden) vorzulegen. Dieses „Sicherheitsgesetz“ soll dem Schutz des Menschen dienen und zielt auf verantwortungsvolles Handeln der Hundehalter ab.

Außerdem gibt es – mit Ausnahmen – eine Obergrenze von fünf Hunden pro Haushalt. So soll dem sogenannten „Animal-Hoarding“ ein Riegel vorgeschoben werden. Es liegt in der Verantwortung jeder Hundehalterin und jedes Hundehalters, richtig und verantwortungsvoll zu handeln. Die Novelle findet zum Großteil Zustimmung, was deren Umsetzung betrifft, gibt es aber durchaus kritische Stimmen.

Grundsätzlich gut, der Teufel liegt im Detail

„Im Grunde ist jede Aus- und Weiterbildung für Menschen, die sich für Hundehaltung interessieren, zu begrüßen“, nimmt Nicole Pfaller-Sadovsky, Tiertrainerin in Puchberg und Spezialistin für Verhaltensbiologie und Analyse zum Thema Stellung, „ein bundesweiter Level würde jedoch mehr Sinn machen.“ Inhaltlich sei sie mit der sehr umfangreichen „allgemeinen Sachkunde“ zufrieden, diese ließe sich jedoch durchaus noch erweitern. Vor allem wären Praxisübungen neben dem angebotenen Frontalvortrag von zwei Stunden von Vorteil. Außerdem sei es für neue Hundehalter „ein zu großes Feld, das da abgearbeitet werden soll“. Als Trainer müsse man hier Schwerpunkte setzen. Sie werde sich auf das Sozial- und Stressverhalten des Hundes konzentrieren.

Tierärztin Theresa Katamay macht auf gesundheitliche Probleme bei einigen Hunderassen aufmerksam. Foto: zVg

„Die Idee an sich ist gut“, betont auch Hundetrainer Robert Kotrc aus Willendorf. Wichtig wäre es allerdings, sich die Informationen und den Hundepass zu holen, bevor man sich einen Hund ins Haus nehme: „Dann weiß ich, was auf mich zukommt!“ Für die insgesamt 113 Folien seien 120 Minuten Vortragszeit sehr optimistisch angesetzt. „Aber es ist ein schöner erster Schritt!“ Die Hilfestellung für neue Hundehalter im Vorfeld sei eine gute Grundidee. So könne man sich besser darauf einstellen, dass ein Hund viel Zeit in Anspruch nimmt, er geregelten Sozialkontakt zu Artgenossen und nicht zu viele Reize braucht. „Das wird oft unterschätzt“, erzählt er aus seiner langjährigen Erfahrung.

„Eine allgemeine Sachkunde macht sicher Sinn“, merkt Elisabeth Platzky, Leiterin des Tierheims Ternitz an, „aber für alle Hundehalter!“ Auch bei der Tiererziehung ändere sich vieles im Laufe der Zeit. Sie kenne viele Hundebesitzer, die sehr gerne zu Hundetrainern gehen, Kurse besuchen und ihr Wissen auffrischen. Eine solche „Gebrauchsanweisung“ für Vierbeiner sei allen vor der Anschaffung anzuraten: „Wenige wissen, wie man dieses Wesen Hund ,in Betrieb' nimmt!“ Inhaltlich sei von Fachgruppen seit 2020 ein sehr gutes Konzept ausgearbeitet worden, von dem schlussendlich jedoch wenig angekommen sei: „Darüber bin ich sehr traurig!“ Außerdem kritisiert sie, dass viele sehr gute Hundetrainer benachteiligt würden, weil sie nicht den Auswahlkriterien für Vortragende entsprächen.

Informationen für alle Hundebesitzer vorteilhaft

„Neue Erkenntnisse sind auch für bestehende Hundebesitzer interessant, die sich einen weiteren Hund nehmen. Sinnvoll ist der Sachkundekurs aber vor allem für angehende Hundebesitzer vor dem Kauf“, meint die Puchberger Tierärztin Theresa Katamay „er gibt einen guten Überblick, worauf man beim Zusammenleben mit seinem Hund achten sollte.“ Sehr wichtig sei ihr auch der Abschnitt über „Qual-Zucht“, um vor dem Kauf auf gesundheitliche Probleme gewisser Rassen aufmerksam zu machen.

Die Puchberger Unternehmerin Sabine Johnscher braucht für verantwortungsvolle Hundehaltung kein Gesetz. Foto: privat

Auf wenig Gegenliebe stößt die Novelle bei vielen Hundebesitzern. „Schwachsinn!“, ärgert sich Sabine Johnscher, die im Laufe von 26 Jahren insgesamt 13 Hunde gehalten hat, „weil der Sachkundenachweis auch für Leute gilt, die schon lange Zeit Hunde halten.“ Es sei zudem ein großer Unterschied, welche Rasse man erwerbe: „Das Potenzial von einem Rehpinscher kann man nicht mit dem eines Schäferhundes vergleichen!“ Mit einem Hund lebe man bis zu 20 Jahre zusammen. Dass man dadurch in manchen Bereichen eingeschränkt werde, sei klar. „Jeder normal denkende Mensch weiß das!“, betont sie. Sich ein Lebewesen ins Haus zu nehmen, bringe große Verantwortung mit sich: „Doch dafür brauche ich kein Gesetz!“

Detailinformationen: www.noe.gv.at/noe/Tierschutz/Hundehaltegesetz.html