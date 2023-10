Jägerschaft im Bezirk Neunkirchen steht vor vielen Herausforderungen

Auf den Speisekarten sind vermehrt Wildgerichte zu finden, auf Hubertusfeiern – im Bezirk findet sie am 22. Oktober in Grafenbach statt – ehrt die Jägerschaft ihren Schutzheiligen, in der Dämmerung sind immer mehr Jägerinnen und Jäger unterwegs - die Jagd hat im Herbst traditionellerweise Hochsaison. Doch geht es bei diesem Handwerk nicht nur um die verantwortungsvolle Regulierung des Wildbestands, das Aufgabengebiet in den Jagdrevieren ist groß, abwechslungsreich und vielfältig. Die NÖN Neunkirchen hat die Jägerschaft nach der aktuellen Situation in den heimischen Wäldern gefragt.

„Salz austragen, Wildfütterungen im Winter, hegen und pflegen“, Franz Arnold ist mit Leib und Seele Jäger, Landwirt und Obmann der Puchberger Jägerrunde, „es ist ein beruhigendes Gefühl, wenn du am Hochstand sitzt und das Wild beobachtest und wartest, bis es dunkel wird, bevor du dann wieder heimgehst.“ Zum Handwerk gehöre natürlich auch die Dezimierung des Wildbestandes, die nach einem behördlich bewilligten Abschussplan erfolgen müsse. Gerade jetzt sei die Jägerschaft dazu angehalten, die Wilddichte dünn zu halten, weil der Wald unter Trockenheit und Schädlingsbefall noch stärker unter Verbissschäden leide.

„Am Hochstand kann man stundenlang in absoluter Ruhe die Natur und die frische Luft genießen“, erzählt auch Andrea Hirt, die den Frauenschnitt in der Jägerrunde hebt und und zu den sechs Prozent Jägerinnen im Bezirk zählt, von ihrer Leidenschaft, die für sie einen idealen Ausgleich zum herausfordernden Berufsleben darstellt.

Der Wald ist ein sensibler Lebensraum

Doch Weidfrauen und Weidmänner teilen nicht nur die Begeisterung für Natur und das Jagdhandwerk, sondern auch die immer größer werdende Sorge um einen sensiblen Lebensraum und die darin lebende Wildpopulation. Wilderei sei im Bezirk zwar kein Thema, beruhigt Bezirksjägermeister Johann Schwarz, Wolfsrisse seien jedoch weder in der Landwirtschaft noch im Jagdbereich tragbar und durch Abgeltung nicht aufzuwägen.

„Die Afrikanische Schweinepest wird sehr ernst genommen, da es eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit ist, wann und wo sie bei uns im Bezirk auftritt“, greift Schwarz ein aktuelles Thema auf, „die Jäger sind daher bemüht, den Schwarzwildbestand so gering wie möglich zu halten.“ Schweinepest, Raubtiere und Klimawandel sind aber nicht die einzigen Probleme, mit denen man zu kämpfen hat.

Jagdleiter Franz Fidler in Raglitz (Gemeindegebiet Ternitz) hat mit dem klimabedingten Wassermangel zu kämpfen, mit zunehmenden Wildunfällen und der Beunruhigung der Tiere durch Freizeitaktivitäten und Hunde. „In Revieren ohne Bachläufe, wie in Raglitz, ist die Versorgung mit Wasser eine der wichtigsten Aufgaben“, gibt er Einblick in den herausfordernden Alltag seines Jagdkollegenteams, „wöchentliche Kontrollen der künstlich angelegten Wasserstellen und die Versorgung mit frischem Wasser ist angesagt – meist angeschleppt in 20 Liter Kanistern - eine wahrlich nicht leichte Aufgabe!“

Noch gebe es für die Wildtiere Nahrung in Fülle, allerdings ändere sich fast täglich das Futteranbot durch das Abernten in der Landwirtschaft, spricht Fidler ein weiteres Problem an. Die Tiere queren bei der Suche nach neuen Futterplätzen immer häufiger Verkehrswege, vor allem in den dämmrigen Morgen- und Abendstunden. Das bedeute große Gefahr für Tiere und Verkehrsteilnehmer. „Die L4113, die sogenannte Waldstraße zwischen Neunkirchen und Würflach, ist bekannt für starkes Wildaufkommen und Unfälle“, sorgt sich Fidler, „in Niederösterreich gibt es seit 14 Jahren das - vom Land geförderte - Projekt ,Wildtiere und Verkehr', um die Fallzahlen zu senken.“

Im Zuge des Projekts würden von Jägerschaft, land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und Straßendienst landesweit straßenbauliche Maßnahmen wie Wildwarngeräte und -reflektoren sowie wildbiologische und jagdwirtschaftliche Begleitmaßnahmen zum Schutz der Tiere und der Verkehrssicherheit gesetzt.

Freizeitaktivitäten ja, aber verantwortungsvoll

Kummer macht ihm auch die zunehmende Freizeitkultur in Stadtnähe. „Was für die naturhungrigen Mitbürger erstrebenswert ist, wird immer öfter zum Problem für Reh, Hase, Fasan oder Rebhuhn“, geben die Raglitzer Jäger zu bedenken und ersuchen Spaziergänger um Verständnis.

„Hunde immer an der Leine führen und die Winterfütterungsplätze bitte generell unbedingt meiden.“ Der Morgenspaziergang in Wildeinstandsgebieten sollte möglichst eine Stunde nach Sonnenaufgang begonnen, die Nachmittagswanderung spätestens eine Stunde vor Sonnenuntergang beendet werden.