Klima & Tourismus: Ganzjahresangebote im Bezirk Neunkirchen

Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht nur im Süden Europas zu spüren, sondern stellen auch den österreichischen Tourismus vor Herausforderungen. Besonders betroffen von den Klimaveränderungen ist der klassische Wintertourismus. Durch die steigenden Lufttemperaturen steigt die Schneefallgrenze und die Schneesicherheit nimmt vor allem in Lagen unter 2000 Metern Seehöhe ab. Viele Tourismusbetriebe reagieren bereits durch Anpassungen im touristischen Angebot auf veränderte Rahmenbedingungen.

Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der „Wexl Arena“ (ehemals Erlebnisarena) in St. Corona betont vor allem die Bedeutung der niederösterreichischen Bergerlebniszentren als Tagesausflugsziele und Naherholungsgebiete. „Nachhaltig reisen bedeutet auch, dass um die Ballungszentren Freizeitangebote entwickelt werden müssen, die eine qualitative Erlebniszeit in unmittelbarer Nähe zu den Städten ermöglichen“, meint Morgenbesser, „dies trägt auch dem Trend zu häufigeren, kürzeren Urlauben Rechnung.“

Die Zukunft liege vor allem in der Entwicklung von Ganzjahresangeboten. „Es werden Infrastrukturen geschaffen, die das gesamte Jahr über betrieben werden können“, betont er, „Freizeit- oder Tourismusregionen sollten sich dahin entwickeln, dass Gäste in eine authentische Region eintauchen, sich erholen und abschalten können“, so Morgenbesser. Um den Winterbetrieb aufrechterhalten zu können, werde man Angebote auf Kernbereiche, in denen Beschneiung und Pistenpräparation machbar sind, konzentrieren müssen.

Der Ansatz bei den Bergerlebniszentren gehe immer mehr zu niederschwelligen Angeboten für Einsteiger und Kinder, Angebote für kleine Zielgruppen, wie sehr steile schwarze Pisten im Winter, oder Hardcore Downhill-Lines im Bike-Bereich, gingen zurück.

Trend geht zum Ganzjahresangebot

„Wir konnten in St. Corona mit dem Motorikpark, Themenwegen, der Sommerrodelbahn und den Wexl Trails eine Angebotsgröße schaffen, die es uns auch ermöglicht, die meisten Mitarbeiter ganzjährig zu beschäftigen“, unterstreicht Morgenbesser, „in Zeiten von Fachkräftemangel ist das ein sehr wichtiger Faktor.“

Auch die Semmering Bergbahnen am Hirschenkogel setzen auf den ganzjährigen Betrieb. „Hier muss man natürlich investieren“, so Betriebsleiter Jörg Jesernik, „es geht darum, Personal zu erhalten und die Anlagen auszulasten. Wir haben in den letzten Jahren viel getan, das Angebot wird sehr gut angenommen.“ Vom Waldseilgarten und dem „Millennium Jump“ bis zum „Hirschi“-Spielplatz und geführten Wanderungen zum Sonnenaufgang werde Gästen so einiges geboten: „Wir erweitern aber auch den Bike-Park und investieren heuer rund eine Million Euro in Beschneiungsanlagen für die Wintersaison.“

Für immer mehr Gäste ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Argument bei der Reise- und Freizeitplanung. Alternative Mobilitätsangebote, die Fokussierung der Betriebe auf regionales Produktangebot und erneuerbare Energieversorgung spielen hier eine große Rolle.

So organisierte der Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg für die Region ein Mobilitätsprojekt mit dem „RUFbus“ (Sammeltaxi). Dieses Projekt ging im Frühjahr bereits in die zweite Saison - es erhielt vergangenen Herbst den Tourismuspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit. Der „RUFbus“ Semmering-Rax brachte alleine im Juli über 7.000 Gäste wie auch Einheimische zu Ausflugszielen, Beherbergungsbetrieben, Gasthäusern, Wanderungen und Kulturveranstaltungen sowie Alltagserledigungen. Das Projekt umfasst mit über 120 Haltepunkten die Gemeinden Reichenau/Rax, Payerbach, Gloggnitz, Breitenstein, Semmering und Maria Schutz und soll einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Tourismusregion und der Mobilität für Gäste und Einheimische leisten, wie es heißt.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben

Auch die Schutzhütten setzen sich den Schutz der Natur und Umwelt zum Ziel. Im Bezirk wurden das Naturfreundehaus Knofeleben (Gahns), die Gloggnitzer Hütte (Rax) und die Edelweißhütte (Schneeberg) dafür mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ ausgezeichnet.

„Wir setzen auf regionale Produkte, beziehen Strom aus grüner Energie und informieren unsere Gäste über unsere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt“, erklärt Marco Weidinger, der seit Pfingsten die beliebte Edelweißhütte betreibt, „Wassersparen, den Müll wieder zurück ins Tal nehmen, das Vermeiden von Plastikeinwegflaschen - viele Menschen haben hier Informationsbedarf“, ist er überzeugt.