Neunkirchens Schulleiter blicken Matura zuversichtlich entgegen

Diese Matura wird eine gute werden – darin sind sich die von der NÖN befragten Schulleiter einig. „Nachdem die Reifeprüfung am BORG Ternitz im vergangenen Schuljahr sowohl schriftlich als auch mündlich sehr gut gelaufen ist, erwarte ich in diesem Jahr ebenfalls gute Ergebnisse“, sagt etwa Sabine Tullits, betraute Schulleiterin des BORG in Ternitz. Eventuelle durch Corona entstandene Defizite habe man schon im Laufe des Schuljahres beheben können, meint Tullits.

Ganz ähnlich argumentiert Jürgen Kürner, Direktor der Tourismusschulen (HLT) am Semmering: „Bei den schriftlichen Prüfungen hat Mathematik – dank guter Vorbereitung – den Schrecken verloren, und die mündliche Prüfung als krönender Abschluss der schulischen Ausbildung macht schon Sinn. Wir alle sehen also der Matura sehr positiv entgegen.“

Gernot Braunstorfer, Direktor des G/RG Sachsenbrunn. Foto: Philipp Grabner

Wie in Ternitz und am Semmering hat auch die HAK im Vorfeld diverse Fördermöglichkeiten angeboten, um den Jugendlichen unter die Arme zu greifen. Direktor Wolfgang Ferstl begrüßt es, dass bei der heurigen Matura wieder die „alten Spielregeln“ gelten: „Aus meiner Sicht ist es gut und gerecht, dass der normale Modus wieder Anwendung findet.“

Gernot Braunstorfer, Direktor des G/RG Sachsenbrunn in Kirchberg am Wechsel, ist auch ob der „grandiosen Ergebnisse bei den vorwissenschaftlichen Arbeiten“ sehr zuversichtlich und erwartet „sehr gute Noten“, wie er sagt. Was den Modus betrifft, hat er aber einen dringenden Änderungswunsch: Den Vorsitz bei der Matura sollte unbedingt wieder ein externer Direktor haben, meint er. „Das bedeutet eine Aufwertung der Prüfungen und ermöglicht einen anderen Blickwinkel“, ist der Schulleiter überzeugt.

