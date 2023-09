Oktoberfeste: „O'zapft is“ auch im Bezirk Neunkirchen

Die Ursprünge des größten Volksfestes der Welt auf der Theresienwiese - jährlich besuchen rund sechs Millionen Gäste die „Wies'n“ - reichen bis ins Jahr 1810 zurück. Hendln, Schausteller, Fahrgestelle und Musik dürfen dabei genauso wenig fehlen wie die eine oder andere Maß Bier. „O'zapft“ wird aber nicht nur in München, auch in der Region gibt es zahlreiche Oktoberfeste. Ein Überblick.

Schon Anfang September ging es in Edlitz los: Die Freiwillige Feuerwehr lud zum Oktoberfest ins Festzelt mit Musik, Gottesdienst und Frühschoppen mit böhmischer Blasmusik. Der Reinerlös wurde in die Anschaffung von Einsatzfahrzeugen und Schutzausrüstung investiert.

„Au´zapft“ wurde bei „Wiesnschmankerln“ auch vergangenes Wochenende in der Parkanlage Breitenau, wo die „Wies'n“ bereits zum zehnten Mal lockte.

Auch Johannes Tinhof zeigt sich mit dem traditionellen „Vor-Oktoberfest“ seiner SPÖ vergangenen Samstag im und vor dem Gemeindezentrum St. Egyden sehr zufrieden: „Es lief sehr gut, das Wetter war traumhaft schön und die Stimmung ausgezeichnet.“ Bei Weißwurst und Bier unterhielten sich rund 150 Gäste. Die Einnahmen verwendet die Partei unter anderem zur Unterstützung der St. Egydener Vereine und der Freiwilligen Feuerwehr.

In Zöbern hat das Oktoberfest seit dem Bau der Veranstaltungshalle 1974 eine lange Tradition. Im Vorjahr besuchten rund 1700 Gäste das Event. Heuer findet es am Samstag, den 23. September, und am Sonntag, den 24. Oktober, in der örtlichen Kultur- und Veranstaltungshalle statt. Veranstalter ist der Musikverein Zöbern. „Es gibt ein tolles Rahmenprogramm mit Bieranstich, verschiedene Musikgruppen, eine Riesenhüpfburg und Kinderschminken“, kündigt Obmann Bernhard Hlavka an.

Bernhard Hlavka, Obmann des Musikverein Zöbern. Foto: zVg, zVg

Am Samstag spielen ab 21.30 die „Oberkrainer Power“ zum Bieranstich mit Freibier. Am Sonntag gibt es nach der Heiligen Messe um 9.30 Uhr einen Frühschoppen mit dem Musikverein Dürnkrut. Anschießend unterhalten „Die 3 Verschärft'n“ die Gäste.

Vor allem den Vereinen kommt die Tradition zugute

Am Sonntag, den 24. September, bittet der USV Scheiblingkirchen-Warth wieder zum „zünftigen“ Oktoberfest ins Pittentalstadion. „Neben den sportlichen Highlights gibt es wieder Stelzen, Weißwürste, Maßbier und andere herbstliche Schmankerl“, gibt Obmann-Stellvertreter Christian Stangl schon einen Vorgeschmack auf das Fest.

Am Samstag, den 30. September, kann man in der Region Schneebergland gleich zwei Oktoberfeste besuchen. „Wir feiern unser erstes Wies'n-Fest“, freut sich Dechant Wolfgang Berger, „um 10.30 Uhr ist Bieranstich in der Pfarre Grünbach. Wir hoffen auf zahlreichen Besuch aus unseren Gemeinden Grünbach und Schrattenbach wie auch von den umliegenden Gemeinden.“ Es gibt Weißwurst, Leberkäse, Brezen, Käsekrainer, Grillwürstel, bayrisches und regionales Bier, Mehlspeisen und Süßes.

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Michael Riegler, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Puchberg am Schneeberg. Foto: Philipp Grabner

Ebenfalls am Samstag, den 30. September, lädt die Freiwillige Feuerwehr Puchberg zum traditionellen Puchberger Oktoberfest ins Feuerwehrhaus ein. Ab 20.30 Uhr spielt die Band „Musi +3“ auf, ab 21 Uhr eröffnet die „Blaulichtbar“. Am Sonntag, den 1. Oktober, wird der Festbetrieb um 9 Uhr fortgesetzt. Um 10.30 Uhr werden verdienten Mitgliedern der Feuerwehr in einem Festakt Ehrungen verliehen. „Im Anschluss sorgt die ,Standerlpartie Puchberg' mit böhmischer Blasmusik für Stimmung beim Frühschoppen“, freut sich Kommandant Michael Riegler, „an beiden Tagen versorgt die Küche die Gäste mit Schmankerln vom Grill, wie einem gefüllten Spanferkel. In unserer Kaffeebar kann aus einem reichhaltigen Angebot hausgemachter Mehlspeisen gewählt werden.“ Die Feuerwehr freut sich über freie Spenden beim Eintritt, der Reinerlös soll für neue Einsatzgeräte verwendet werden.

Zum „Oktoberfest am Sonnwendstein“ lädt die Bergrettung Schottwien am Samstag, den 30. September, ab 11 Uhr auf der Bergrettungshütte. Es gibt Weißwürste, „Kesslhaße“, Laugenbrezel, hausgemachte Mehlspeisen und Kaffee. Der Erlös der Veranstaltung dient zum Ankauf, der Verbesserung und der Wartung der Bergrettungsausrüstung. Und die Trachtenkapelle Wartmannstetten lädt am Samstag, den 7. Oktober, zum traditionellen Oktoberfest. Bieranstich ist um 17 Uhr.