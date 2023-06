Ortschefs im Bezirk Neunkirchen: Zwischen Spaß und Resignation

Die Verantwortung ist groß, das Amt eine Herausforderung, immer mehr Management-Aufgaben sollen erfüllt werden. 44 Bürgermeister - der Frauenanteil steigt - setzen sich in den Gemeinden im Bezirk Neunkirchen ein. Für die Ortschefinnen und Ortschefs wurden im NÖ Gemeindepaket Mutterschutz, Karenzzeit und höhere finanzielle Entschädigungen ausgehandelt.

Spricht man mit aktiven und ehemaligen Bürgermeistern, wird klar, dass Geld nicht der Überzeugungsfaktor ist, sondern die Möglichkeit, in der Gemeinde etwas zu bewegen. Kleineren Gemeinden fehlen oft die finanziellen Mittel.

„Ich bin müde!“: Der scheidende Bürgermeister von Schwarzau im Gebirge, Michael Streif (SPÖ), hat nach knapp zwölf Jahren an der Spitze genug: „Ich bin nicht mehr belastbar, meine Nerven sind am Ende“, sagt Streif. Von Bund und Land hätte er sich mehr finanziellen Zuammenhalt gewünscht, vor allem mit den kleineren Gemeinden. Vieles habe sich durch Corona verzögert, durch die Teuerung blieben finanziell schwächeren Gemeinden fast keine Mittel übrig, um Ideen umzusetzen, nimmt sich Streif kein Blatt vor den Mund. Sein Nachfolger wird übermorgen, Donnerstag, bestellt.

Walla: „Ein gutes Team ist wichtig!“

Es ist die Möglichkeit, in der Gemeinde etwas zu bewegen, die die meisten Ortschefs motiviert, diese Funktion neben ihrem Beruf, in manchen Fällen auch hauptberuflich auszuüben. „Mir macht das Amt Freude“, betont Michaela Walla, Bürgermeisterin in Warth und Gemeindebundobfrau der ÖVP, „es kommt natürlich stark auf die Strukuren dahinter an, ein gutes Team ist sehr wichtig!“ Das Gemeindepaket mache absolut Sinn, denn „einfacher wird es in Zukunft nicht, doch es macht sehr viel Freude, in der eigenen Gemeinde zu gestalten. In Summe ist es ein schönes Amt - das Gute überwiegt!“ Als Ortschefin sei sie für alle Gemeindebürger da, Parteipolitik habe hier, anders als bei Wahlen, wenig Platz.

Auch Sylvia Kögler - sie meistert die Geschicke der Gemeinde Grafenbach-St. Valentin und ist Gemeindevertreterverbands-Vorsitzende der SPÖ - begrüßt das NÖ Gemeindepaket: „ Soziale Absicherung ist auch für Bürgermeister eine wichtige Sache, besonders, wenn man mehr junge Frauen für dieses Amt gewinnen will.“ Sie könne aber nachvollziehen, wenn Kollegen aufhören: „Wenn man nach zwei bis drei Perioden sagen kann, ich habe alles gegeben, dann ist die Energie vielleicht aufgebraucht, besonders wenn das Klima im Gemeinderat immer heftiger wird.“ Sie selbst arbeite ohne gemeindeinternes Hickhack und freue sich über ein sehr gutes Arbeitsklima: „Ich habe immer eine offene Tür!“

Die Anerkennung und die Möglichkeit, mitzugestalten, hat sich auch der Payerbacher Altbürgermeister Edi Rettenbacher (Liste „Pro Payerbach“) als positive Erinnerungen an seine Amtszeit in die Pension mitgenommen. Dass man es nicht jedem recht machen könne und dass man so manchen verärgere – auch, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen handle – sei die Kehrseite des Berufs.

Trattenbachs Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Trattenbachs amtierender Ortschef Johannes Hennerfeind (ÖVP), seit 2010 im Amt, spricht von einer „enormen Verantwortung“, gerade in einer kleinen Gemeinde, wo der Bürgermeister auch mit juristischen Herausforderungen konfrontiert werde. Die finanzielle Aufbesserung sei „gut“ und „ein Zuckerl, damit sich mehr finden“, doch in erster Linie müsse man ein „Idealist“ sein: „Das, was man leistet, wird nicht abgegolten!“

Es ist nicht der finanzielle Anreiz, der überzeugt

Für den St. Egydener Ortschef Wilhelm Terler (ÖVP) liegt die Lösung weniger in der Erhöhung von Entschädigungen oder in sozialen Zugeständnissen, sondern in der finanziellen Unterstützung durch Land und Bund, vor allem bei den kleinen Gemeinden: „Die Kosten sind extrem gestiegen, die Vorgaben vom Land auch. Mir wäre lieber, das Land würde die Gemeinden finanziell unterstützen, statt die Bürgermeisterentschädigung zu erhöhen.“ Aktuell sieht Terler die Kindergarten-Offensive des Landes als Hindernis, „da hätte ich mir mehr Unterstützung vom Land erwartet, wie damals bei Erwin Pröll.“ Abseits dessen färbe auch die Bundespolitik auf die Gemeinden ab, so der Ortschef – das Klima werde rauer, das Amt sei dadurch schwieriger geworden: „Solange es Spaß macht und man etwas bewegen kann, macht man weiter - ich glaube nicht, dass irgendjemand wegen des Geldes Bürgermeister wird.“

Payerbachs neuer Bürgermeister Jochen Bous (Liste "Pro Payerbach"). Foto: Philipp Grabner

Eine spannende Herausforderung ist sein Amt, das er erst im September angetreten hat, auch für den Payerbacher Bürgermeister Jochen Bous: „Ich habe ein gutes Team und man wächst ja mit der Aufgabe!“ Dass sich kleine Gemeinden finanziell schwertun, musste bei allem Elan auch er zur Kenntnis nehmen: „Es ist nicht ganz lustig, Landesgesetzen, wie dem neuen Kindergartengesetz, Folge zu leisten - finanzschwache Gemeinden müssen hier gut haushalten können!“ Reich werde man als Bürgermeister sicher auch trotz des Gemeindepaketes nicht, aber das sei für ihn auch nicht Sinn und Zweck: „Ich sehe mich nicht als Politiker, sondern als Mensch, der in seiner Gemeinde etwas bewirken möchte!“