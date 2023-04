Sachsenbrunner Maturantin: „Jahresnote bietet gewisse Sicherheit“

NÖN: Wie läuft die Maturavorbereitung – wie geht es dir, wie geht es euch?

Désirée Schweiger: Jetzt steht die letzte Woche vor der Matura an. Wir haben derzeit nur mehr Vorbereitungsstunden in jenen Fächern, in denen wir auch maturieren, die anderen Fächer haben wir nicht mehr. Diese Woche werden noch einmal die wichtigsten Sachen wiederholt, aber an sich haben wir das ja schon das ganze Jahr über gemacht und versucht, uns gut auf die Matura vorzubereiten.

Welches Angebot gibt es an eurer Schule, um gewisse Defizite aufzuarbeiten – wie fängt euch die Schule auf, wenn ihr in einem Bereich Probleme habt?

Désirée Schweiger: Es gibt die Möglichkeit, einen Förderkurs zu machen und zwei Stunden am Nachmittag die Dinge zu intensivieren. Das haben wir zum Beispiel in Mathe gemacht, weil wir da mehr lernen und uns auch eine gewisse Sicherheit geben wollten.

Dein und euer Jahrgang war auch sehr von der Corona-Pandemie betroffen, trotzdem läuft eure Reifeprüfung bis auf die Einbeziehung der Jahresnote nach alten Spielregeln ab. Findest du das gut – oder hättest du dir gewisse Hilfestellungen erhofft?

Désirée Schweiger: Ich bin sehr froh, dass es mit der Jahresnote eine Erleichterung gibt. Wir waren ja schon sehr von der gesamten Situation betroffen – es hat ja in der fünften Klasse schon begonnen und genau diese Jahre sind für die Matura auch sehr wichtig. Man merkt, dass gerade Themen, die man im Distance Learning erarbeitet hat, nicht immer so gut funktionieren. Darum bin ich sehr froh, dass die Jahresnote mitzählt, das gibt einem eine gewisse Sicherheit und man geht mit einem besseren Gefühl in die Zeit der Matura.

Inwiefern spielt es denn eine Rolle, dass nicht ein externer Vorsitzender zur Matura kommt, sondern euer Direktor diese Funktion übernimmt?

Désirée Schweiger: Prinzipiell ist man bei der Matura sowieso nervös, aber ich denke, dass es schon eine Spur angenehmer ist, wenn das der eigene Direktor macht. Das war auch bei der Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeiten so.

Viele beobachten im psychosozialen Bereich Nachwirkungen bei den Schülerinnen und Schülern aufgrund der Corona-Pandemie. Was beobachtest du in deiner Klassengemeinschaft, gibt es da auch Probleme?

Désirée Schweiger: Ich denke schon, dass es hin und wieder Personen gibt, die Probleme haben – oder auch einfach mit diesen Prüfungssituationen nicht mehr so umgehen können. Man muss ja schon bedenken, dass es die eine große Zeitspanne nicht gab. Zum Glück hatten wir dieses Jahr die ganze Zeit über Präsenzunterricht, das hat schon sehr geholfen. Aber natürlich ist bei manchen die Angst vor den Prüfungen groß.

Gibt es seitens der Schule Angebote, um euch zu helfen?

Désirée Schweiger: Grundsätzlich sind die Lehrer immer für uns da. Außerdem hilft bei Problemen auch die Schulpsychologin und es gibt ein Jugendcoaching.

Apropos Lehrerinnen und Lehrer: Welche Note bekommen eure Lehrer denn für die Maturavorbereitung?

Désirée Schweiger (lacht): Eine Eins mit Stern!

Alles Gute für deine Matura und toi, toi, toi!

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.