Terminvorschau: Kultur ohne Ende im Bezirk Neunkirchen

Dieser Sommer wird vielfältig – das verspricht alleine schon das kulturelle Angebot im Bezirk. Ob Theater, Museen, Konzerte, Festivals oder Sommerkino – Kulturliebhabern wird heuer einiges geboten. Beim folgenden Streifzug durch das vielfältige Programm beleuchten wir nicht nur die bekannten Bühnen, sondern vergessen auch nicht auf Geheimtipps in kleinerem Rahmen. Anmerkung: Den umfassenden Veranstaltungskalender finden Sie Woche für Woche im Service-Teil der NÖN!

Neunkirchen: Am 6. Juli von 19 bis 22 Uhr eröffnet Silvana Mock mit dem „Duo Cuvée“ mit einem Live-Programm aus Jazz-Standards, Latin und Pop die Sommerbühne auf dem Hauptplatz. Neben Horst Chmela jun., „Lightwörker & Friends“," „GoschArt“ oder dem „1. Wiener Thromboseorchester“ treten bis Anfang September zahlreiche Künstler auf.

Im Städtischen Museum findet an den Wochenenden seit April bis Anfang September die Sonderausstellung „Die Armbrust. Hightech-Waffe im Mittelalter" statt. Mehr Infos zu Preisen und Terminen unter www.neunkirchen.gv.at

Ternitz und Schwarzatal: Von Rockmusik über Poesie und Vernissagen bis zu Buchpräsentationen, „Dialekt schmeckt“ und Kasperltheater bietet Schloss Stixenstein ein reichhaltiges Programm für Jung und Alt durch den Sommer. Infos unter www.event-kultur-ternitz.at

Auch heuer findet wieder das legendäre „Moccamio Open Air“ in Wimpassing statt. Eröffnet wird das Open Air am 27. Juli durch „ROCK meets CLASSIC“. Am 28. Juli wird Starkabarettist Gery Seidl mit seinem Programm „BeziehungsWEISE“ zu Gast sein. Am 29. Juli begeistert Chris Steger mit seiner „Gib ma an Grund“-Tour das Publikum. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Karten gibt es direkt im „Moccamio“ oder über Ö-Ticket.

Gloggnitz: Am 8. Juli lädt Cellist Peter Hudler in der Reihe „moz art on the roof“ mit „Cello on Fire“ zu einer poetisch-musikalischen Reise vom Barock bis Rock, Jazz und klassischer Moderne. Es folgen das „Duo Arte“ mit Sonaten auf Violoncello und Klavier am 26. Juli um 19 Uhr im Festsaal des Schloss Gloggnitz. Liedermacherin Daniela Flickentanz tritt am 29. Juli um 19 Uhr auf. Hörgenuss vom Feinsten gibt es am 6. August in der Christkönigskirche mit „Con voce festiva“. „Mozart for the young“ – in den Sommerworkshops ab dem 7. August unterrichten junge Meister im Schulzentrum die Meister von morgen. Programm und Karten: www.moz-art.net

Reichenau und Umgebung: Im Schloss Wartholz wartet am 19. August um 18.30 Uhr im Literatursalon Wartholz die Konzertlesung „Anfisa, zu Dir – Briefe an meine Tochter“ auf kulturliebendes Publikum.

Das Open Air-Sommerkino spielt ab 4. Juli bis zum 29. August ein abwechslungsreiches Filmprogramm ab Einbruch der Dunkelheit bei freiem Eintritt. Anmeldung ist erforderlich, weitere Infos zum Programm gibt es unter: www.schloss-wartholz.at

Auch heuer wieder steigt der „Raxkönig“ auf die beliebte Freilichtbühne im Hubmerpark in Naßwald. Vom 22. Juli bis zum 6. August unterhält der Theaterverein Naßwald mit dem zweiten Teil des Volksstücks von Ferenc Kaller seine Zuschauer.

Semmering: Auf 1.000 Metern Seehöhe gibt es auch in diesem Sommer ein reichhaltiges Programm der kulturellen Sommerfrische. Eröffnet wird das Festival am 6. Juli mit Stefan Zweigs „Brief einer Unbekannten“ im Panhas mit Verena Altenberger und Klaus Paier, der Ausklang findet am 3. September mit Balkanmusik aus Österreich von der „Wiener Tschuschenkapelle“ statt. Mehr Infos zum Programm: www.kultursommer-semmering.at

Schneebergland: Im Kunsthaus in Grünbach wartet am 29. Juli um 20 Uhr ein besonderes Hörvergnügen auf Konzertfreunde: Der Konzertpianist Albert Mühlböck spielt Stücke von Clara Schuhmann bis Alma Mahler. Der zweite Teil des Abends ist der amerikanischen Komponistin Joan Tower gewidmet. Ihre drei Klavierwerke „Ivory und Ebony“," „No Longer Very Clear“, sowie „Fanfare For Uncommon Women“ sind das Fundament der zehnten Jubiläumsproduktion von „TAsten, TAnz und TAgtool“.

Im Musikpavillon im Kurpark Puchberg kann man an den Sonntagen im Juli und August um 16.30 Uhr Kurkonzerte mit den Musik- und Trachtenkapellen der Region genießen. Infos unter www.puchberg.at/veranstaltungen/musik

Wechselregion: Am 26. und 27. August ist Aspang Mittelpunkt des internationalen böhmisch-mährischen Blasmusikfestivals, bekannt als „Böhmischer Kirtag“ – seit drei Jahrzehnten ein Fixtermin in der Blasmusikszene und ein internationaler Treffpunkt für Freunde der Blasmusik.Weitere Informationen zum Programm sowie den Tickets gibt es unter folgender Homepage: www.boehmischerkirtag.at