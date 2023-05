Wasser marsch! Freibäder im Bezirk Neunkirchen öffnen wieder

Mit einer guten und einer schlechten Nachricht startet die Bezirkshauptstadt in die Freiluftbadesaison: Die Gute ist, dass die Preise wie in vielen anderen Bädern in Neunkirchen nicht erhöht werden. Erwachsene zahlen für die Tageskarte weiterhin 5,60 Euro, Kinder 2,40 Euro und die Saisonkarte kostet 59 beziehungsweise 23 Euro. Die Schlechte: Mit der Eröffnung am 13. Mai ist man im Vergleich zu anderen Bädern etwas später dran – das sollte aber angesichts der derzeit herrschenden Temperaturen ohnehin kein großes Problem darstellen.

Ebenfalls auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen im Ternitzer „blub“. Dieses soll am 14. Mai öffnen. Hier wurden die Preise für die Eintrittskarten um zehn Prozent, sprich zwischen 20 und 30 Cent, angehoben. „Das mussten wir inflationsbedingt machen“, rechtfertigt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak die Entscheidung. Die Zukunft des Springerbeckens und des dazugehörigen Turms steht weiterhin in den Sternen. Befüllt wird das Becken dieses Jahr nicht. „Wir reagieren hier auf die Wasserknappheit, das hat nichts mit dem Zustand des Beckens oder des Turms zu tun“, betont SPÖ-Stadtrat Peter Spicker. Sicher ist allerdings: Eine Sanierung dieses Bereichs wird man nicht umgehen können. „Wir machen es von der diesjährigen Besucherfrequenz abhängig, ob wir sanieren werden oder nicht. Andernfalls sind für diesen Bereich auch schon andere Konzepte angedacht. Etwa ein Restaurantbereich oder die Erweiterung des Freizeitangebots im Bad.“

Am 13. Mai soll das Naturbad Gloggnitz seine Pforten öffnen. Für das Badbuffet in der Alpenstadt zeichnet auch diese Saison das Team von „S‘platzl“ verantwortlich. Auch die Kartenpreise sind im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.

In Puchberg werden voraussichtlich am Pfingstwochenende die ersten Schwimmer im Freibad begrüßt. Tipp: Wer das Bad im Schneebergland mehr als zehn Mal besucht, darf ab dem elften Eintritt bis zum Saisonende gratis baden.

Auf der Suche nach einem neuen Pächter für die Badkantine ist man derzeit in Grünbach. „In einer Gemeinderatssitzung werden wir einen der zwei Bewerber wählen“, so SPÖ-Bürgermeister Peter Steinwender. Eröffnet werden soll das Freibad Mitte bzw. Ende Mai.

Das Freibad in Pitten. Foto: Tanja Barta

Ein neues Zutrittssystem wird es ab dieser Saison im Freibad Pitten geben. Während die Saisonkarten nach wie vor am Schalter gekauft werden können, sind die Tageskarten bei einem Automaten erhältlich. „Da wir jetzt erst in das System eingeführt wurden, gibt es von 5. bis 21. Mai einen verspäteten Vorverkauf“, kündigt Amtsleiter Gernot Neubauer an. Eröffnungstermin ist der 5. Mai.

„Alles in Schuss gehalten“ wurde, wie SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl es formuliert, im Seebensteiner Freibad. Hinzugekommen sind nur ein neuer Zaun sowie ein Wickeltisch. Für die Badkantine zeichnet einmal mehr Christian Wallner vom „Waldhaus“ verantwortlich. Das erste Mal geplanscht werden kann am 18. Mai.

Mitten in den Vorbereitungen für die Eröffnung des Freibades steht man in Edlitz-Thomasberg. Die Eintrittspreise wurden hier dem Indexdurchschnitt angepasst, abseits dessen gibt es im Vergleich zu 2022 keine Neuerungen oder Veränderungen. Sofern das Wetter mitspielt, will man in Edlitz am Pfingstwochenende, 18./19. Mai, in die Badesaison starten.

Die Wasserrutsche im Freibad Edlitz-Thomasberg. Foto: Philipp Grabner

Kräftig investiert wurde dieses Jahr in das Freibad in Feistritz. Rund 30.000 Euro wurden in den Ankauf eines neuen Ausgleichsbehälters investiert. Obwohl das Freibad keine Einnahmequelle für die Gemeinde ist, freue man sich schon auf die neue Saison, denn die „Einrichtung kommt der Allgemeinheit zugute, ist ein Kommunikationsort im Dorf und vor allem Kinder haben große Freude daran“, so ÖVP-Bürgermeister Franz Sinabel zuletzt in der NÖN.

Am 8. Mai ist es in der Gemeinde Aspang Markt soweit. Zu Fronleichnam will man die Badesaison eröffnen. Im Vorfeld wurde in die Technik investiert, die Preise für die Zutrittskarten blieben gleich. Um das Buffet kümmert sich in gewohnter Manier Gastronom Peppo Fenz.

Es ist das einzige öffentliche Freibad mit sandfärbigem Becken: Die Rede ist vom Wasserparadies in Payerbach. Wenn das Wetter mitspielt, dann möchte man hier am 13. Mai die ersten Badegäste begrüßen. Die Preise blieben, auch aufgrund der derzeitigen Teuerung, gleich.

