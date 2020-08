Nach der Jubiläumsstaffel im Vorjahr geht „Die NÖN sucht das größte Talent“ heuer in die zweite Dekade.

Am 14. August findet um 15.30 Uhr im Veranstaltungssaal der Raiffeisenbank wieder das große Casting für die Talentsuche mit Andy Marek statt. Egal ob Sänger, Gitarrist, Akrobat, Tänzer, Kabarettist oder Zauberer, die Vielfalt der Talente, die sich in den letzten zehn Jahren gemeldet haben, ist groß. Gleich im Anschluss daran wird in Wiener Neustadt gecastet.

Diejenigen, die es dabei schaffen, die Jury zu überzeugen, sind schon einmal einen großen Schritt weiter und haben die Chance, in mehreren Schritten vielleicht letztendlich bis zum Landesfinale zu kommen. Auf die Sieger wartet jedenfalls die stolze Summe von 5.000 Euro.

Kurzentschlossene können sich fürs Casting noch unter NÖN.at/Talent oder talent@noen.at anmelden.