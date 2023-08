Lesung: Franzobel zu Gast in Neunkirchen

Erzählen vom Unmöglichen, Fantastischen, Dystopischen - darum geht es bei „Das Land liest“, eine Kooperation von „Treffpunkt Bibliothek“, dem Archiv der Zeitgenossen und dem Literaturhaus NÖ in der bereits dritten Auflage.

In diesem Rahmen gastieren am Dienstag, den 26. September, Franzobel und Anja Schmitter in der Bezirkshauptstadt und lesen aus ihren aktuellen Texten. Die Veranstaltung startet um 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Anmeldungen (freier Eintritt): https://www.daslandliest.at/vst/2023_neunkirchen.php