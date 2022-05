Nach Absage: Grünbach sucht Pächter für Kaffeehaus

Werbung

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde noch intensiv darüber debattiert, in der Vorwoche haben sich die Vorzeichen für ein Kaffeehaus in Grünbach nun deutlich geändert. Die potenziellen Betreiber, die sich zu Jahresbeginn bereits dem Gemeinderat präsentiert hatten, sind aus dem Projekt ausgestiegen. Das geht aus einem Brief an Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) hervor, der der NÖN vorliegt.

Begründet wird der Schritt mit den „massiv veränderten Einkaufspreisen“, aber auch der „neuerlich verzögerten Eröffnung“, wie es in dem Schreiben heißt. „Wir bedauern diesen Schritt insbesondere, da wir in den letzten Monaten sehr viel private Lebenszeit, Ideen, Kosten sowie persönliche Kontakte für günstigere Einkaufskonditionen für Sie investiert haben“, schreiben die Interessenten und verweisen auf „konkrete Vertragsverhandlungen“, die seit sechs Monaten andauern.

Die Gemeinde hat daher die neuerliche Suche nach einem Pächter oder einer Pächterin für das 175 Quadratmeter große Lokal am Hauptplatz 1 aufgenommen – die Monatsmiete beläuft sich auf 1.000 Euro, die Kaution auf 50.000 Euro.

Scharfe Worte für die jüngsten Entwicklungen findet die ÖVP. Grünbach brauche „keinen chaotischen Bürgermeister, der die Projekte im Alleingang schnell durchzieht und sich solange einmischt, bis seine Projektpartner entnervt aufgeben“, erklärt Fraktionssprecher Martin Bramböck auf NÖN-Anfrage. Er fordert, den geplanten Mietvertrag mit der SGN zu stoppen und „jedenfalls ordentlich zu verhandeln“: „Es ist möglich, mit Geduld und seriöser Arbeit, das Projekt Kaffeehaus so durchzuführen, dass die Gemeinde nicht draufzahlt.“

Erste Interessenten, auch Gemeinde-Kaffee denkbar

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) bezeichnet den Absprung der Interessenten als „Schock, vor allem, weil zuvor ein Mail vom Anwalt der Betreiber mit einem Okay zum Vertrag gekommen ist“, wie er im Telefonat mit der NÖN sagt. Hauptargument seien „mit Sicherheit die Finanzierungsbedingungen gewesen“, ist er überzeugt: „Die Zeiten sind leider nicht besser geworden!“

Der Kritik der ÖVP kontert Steinwender einmal mehr – die betreibe „ständige Interventionen“, was die Betreibersuche um einiges erschwere. „Das war zuletzt auch beim Amtshaus so“, sagt der Ortschef. Die Kritik seines scheidenden SPÖ-Vizebürgermeisters Otto Schiel, der im NÖN-Gespräch die Kaffeehaus-Debatte als persönlichen Rückzugsgrund genannt hatte, bezeichnet er als „Auffassungsunterschied“: „Bezüglich des potenziellen Betreibers waren wir geteilter Ansicht, sonst nicht.“

Eines steht für den Ortschef jedenfalls fest: Das Kaffeehaus kommt – früher oder später, erste Gespräche mit Interessenten fanden statt. „Sollten wir keinen Betreiber finden, gibt es auch die Möglichkeit, es als Gemeinde zu betreiben.“ Dass der Ort ein Kaffeehaus brauche, ist für ihn evident: „Es braucht Plätze der Begegnung für die Grünbacher!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.