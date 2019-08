Bereits zu Jahresbeginn wurde in der Stadtgemeinde verkündet, dass man in Kindergärten, Schulen und einigen Supermärkten plastikfreie Sackerl verwenden und somit ein plastikfreies Ternitz werden möchte. Für die FPÖ Ternitz und dessen Mitglied Martin Kurz eine „Augenauswischerei“.

„Sackerl für‘s Gackerl“ als Dorn im Auge

Vor allem die „Sackerl für‘s Gackerl“ sind dem Freiheitlichen ein Dorn im Auge. Diese sind nämlich aus nicht verrottbarem HDPE (Hart-Polyethylen) gemacht. „Trotz Hinweisen aus der Stadtbevölkerung, dass die Beutel am Uferbereich der Schwarza entsorgt werden, füllen Mitarbeiter der Stadtgemeinde die Spender mit nicht verrottbaren Sackerl auf“, ärgert sich Martin Kurz.

In seinen Augen sei es überhaupt fraglich, ob die Sackerl notwendig sind und wenn ja, dann müsse man nach Alternativen suchen. „Alternativen oder Vermeidung von Plastikprodukten zu finden ist nicht einfach und lässt sich politisch schwerer ausschlachten als großartige Ankündigung in den Medien“, so Kurz.

„Wir werden in den nächsten Jahren Plastik aus Ternitz verbannen und suchen momentan auch für die ‚Sackerl fürs Gackerl‘ eine gute Alternative“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak auf NÖN-Anfrage.