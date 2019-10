Es war im Jahr 1892, als in Aspang der Beschluss reifte, einen Männergesangsverein zu gründen. Am 20. Oktober 1893 kam es schließlich zur offiziellen Vereinsgründung. 125 Jahre später lud der MGV „Liedertafel“ Aspang in der Vorwoche zum großen Jubiläumskonzert ein. Nicht nur der MGV unter Obmann Helmut Wagner selbst, auch der Kirchenchor Unter-Aspang unter der Leitung von Viki Konopiski und Obfrau Helene Faustmann sowie die Gruppe „Olyboys“ umrahmten das Konzert im Pfarrheim Unter-Aspang. Der Abend klang gemütlich bei Speis und Trank aus.

Aktuell zählt der Männergesangsverein 15 aktive Sänger. Geprobt wird jeden Montag im Gasthaus Binder in Unter-Aspang unter der Leitung von Heinrich Kogelbauer.