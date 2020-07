Deponiekritikerin wurde der Prozess gemacht .

Seit Jahren bekämpft die Seebensteinerin Brigitta Stangl als Umweltaktivistin und Obfrau der Bürgerinitiative „A.P.F.E.L“ mit hartnäckiger Kritik die Steinthaldeponie. Weil sie dabei in Zeitungen, aber auch in einem Flugblatt zu Behauptungen gegriffen hatte, für die jegliche Beweise fehlten und die sie nach einem Anwaltsschreiben der Deponie auch so nicht mehr tätigen hätte dürfen, wurde sie in einem Zivilprozess auf Unterlassung geklagt.