„Der große Radatz“ Neunkirchen: Radatz-Kochbuch zum Jubiläum

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Das Radatz-Team in der Neunkirchner Filiale präsentiert stolz das große Radatz-Kochbuch: Kati Knezevic, Biljana Dukic, Stjepan Dujmovic, Andjela Dukic und Blazi Bandic-Vracic. Foto: Johannes Authried

V or 60 Jahren eröffnete Franz Radatz senior seine erste Filiale in Wien. 2019 siedelte er sich mit einem großen Wurst-Großmarkt auch in Neunkirchen an, wo das Radatz-Team nun stolz das Jubiläums-Kochbuch „Der große Radatz“ präsentierte.