Vom Griff zur Pistole zum Griff zur Gitarre: Was für den einen nur schwer vorstellbar ist, ist für Winfried „Winni“ Faist beinahe Alltag. Denn der bekannte Polizist aus dem Bezirk Neunkirchen ist auch ein begnadeter und leidenschaftlicher Musiker. Mit seiner ersten CD hat er sich nun endlich seinen persönlichen Traum erfüllt.

„Authentisch“ und „ehrlich“ sind für den 56-Jährigen keine leeren Worthülsen. So lebt er und diese Grundsätze begleiten auch die zehn Nummern am Erstlingswerk „Des bin i“. „Hauptsächlich habe ich in den Songs meine Beziehungen zu meinen Ex-Frauen verarbeitet“, plaudert der Wimpassinger über Inhalte und Motive der Songs – authentisch und ehrlich eben. Geworden ist daraus ein typisches Austropop-Album – im Stil von Ambros, Fendrich oder Tanzer, gesungen in Mundart und auf der Gitarre selbst begleitend. „Das sind auch meine musikalischen Vorbilder.“ Im gleichnamigen Titelsong singt Faist, der unter dem Namen „Muskibua“ auftritt, über sich selbst – die Einsamkeit als Leitfaden: „Kaunn sei, dass i net waß, wie glücklich i bin. Obwoihl in mein Herzn, do föhlt wos drin. Owa vielleicht is es mei Aufgob, genauso zu sein. Und waunn des so is, daunn soills a so bleibm…“

Bei der Polizei hat er 1988 zu arbeiten begonnen, derzeit ist er vom Posten Gloggnitz der Cobra in Wiener Neustadt dienstzugeteilt. Und fast genauso lange begleitet ihn auch seine Leidenschaft für die Musik. „Ich bin seit vielen Jahren bei Feiern als Alleinunterhalter tätig und jetzt hat mich mein Würflacher Freund und Philharmoniker Markus Pichler überredet, eine eigene CD zu machen“, erzählt er über die Entstehung des Werks. 1.000 Stück hat er für sich pressen lassen. „Die Reaktionen sind durchaus positiv“, freut er sich. Und auch darüber, dass das Video auf Youtube bereits 1.000 Mal angeklickt wurde. Wie bei seinen Liveauftritten präsentiert sich „Muskibua“ ebenso im Video mit typischem Strohhut und den orangefarbenen Sonnenbrillen.

„Der Hut ist wegen meiner wenigen Haare, die ich habe, und die Brillen dienen als Schutz vor der Sonne, weil ich viel im Freien spiele“, erklärt er die Herkunft dieser Markenzeichen. Genauso wie den Künstlernamen „Muskibua“: „Es gibt jedes Jahr die Musikanten-Ski-WM und da habe ich ein recht erfolgreiches Team auf die Beine gestellt. Der Name setzt sich also aus Musik und Ski zusammen“, lüftet er das Geheimnis. Denn das Skifahren ist Faists zweite große Leidenschaft, bekleidet er zudem das Amt des Obmanns des Skivereins Schottwien.

Aktuell arbeitet der „singende Kieberer“ an einem Lied genau passend zu diesem Ski-Thema: „Er wird zu Winterbeginn in ein paar Monaten released und eher ungewohnt fetzig werden“, lässt sich der Musiker bereits in die Karten blicken. Bis dahin hofft er allerdings, noch das eine oder andere Mal live auf der Bühne spielen zu können...