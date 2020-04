Wie berichtet, ist der Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich einer der am stärksten von den Covid 19-Infektionen betroffenen Regionen. Nun ist aber auch hier laut Behörde eine Trendwende deutlich spürbar! Bereits 113 Menschen von 171 registrierten Fällen im Bezirk sind wieder gesund und haben sich von der Infektion erholt. Täglich genesen deutlich mehr Personen als neu Erkrankte hinzukommen. Zudem befinden sich auch immer weniger Personen im Bezirk in Quarantäne. Auch in den bisher besonders belasteten Gemeinden Reichenau und Payerbach geben die Fallzahlen Anlass zum vorsichtigen Durchatmen.

„Durch ein möglichst vollständiges ‚Contact Tracing‘, das bedeutet die Nachverfolgung der Kontakte erkrankter Personen, scheint es derzeit – in Verbindung mit den Maßnahmen der Bundesregierung – zu gelingen, die Ausbreitung der Erkrankung einzudämmen“, erklärt Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz die Hintergründe. Denn während derzeit die Bezirkshauptmannschaft für den Parteienverkehr zwar nicht geöffnet ist, herrscht hinter der geschlossenen Tür intensive Betriebsamkeit. „Die Mitarbeiter versuchen den Dienstbetrieb so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, und sind – primär im Home-Office – telefonisch und per E-mail erreichbar. Seit Mitte März sind aber auch rund 40 Mitarbeiter in zwei Teams mit der Bearbeitung der Corona-Pandemie im Haus beschäftigt. Mit mehr als 3.000 Personen wurden bisher Kontakt aufgenommen – sieben Tage pro Woche und bis zu 16 Stunden täglich, je nach Notwendigkeit“, so die Bezirkshauptfrau.

,,Es gilt hier vor allem den persönlich betroffenen Personen, die wir telefonisch kontaktieren, Danke zu sagen. Sie haben durch ihre Auskünfte und das Einhalten der oft belastenden Quarantäne-Maßnahmen einen ganz großen Anteil an der Eindämmung der Erkrankung“, lobt die Bezirkschefin die große Disziplin und Kooperation.

Verstöße gegen die angeordneten Maßnahmen sind selten, die Bevölkerung trägt diese bisher sehr gut mit. Umso dringender der abschließende Appell der Bezirkshauptfrau: „Gerade jetzt, wenn mehr und mehr Geschäfte wieder öffnen und Sozialkontakte häufiger werden ist es umso wichtiger, dass wir das Erreichte nicht wieder aufs Spiel setzen. Bitte halten Sie die Sicherheitsvorkehrungen ein, damit es uns allen gelingt, möglichst rasch wieder zur Normalität zurückzukehren!“