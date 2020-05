Intensiven Kontakt mit den Gemeindebürgern hat Karl Stranz schon längst. Als Kommandant der Prigglitzer Wehr ist er für die Dorfbewohner in vielen Belangen erster Ansprechpartner. „Da hat man immer ein offenes Ohr“, erklärt Stranz. Und dieses „offene Ohr“ hat er jetzt auch politisch. Seit der letzten Gemeinderatswahl ist der Landwirt auch Vizebürgermeister. Im Jahr 2010 zog der heute 39-Jährige für die ÖVP in den Gemeinderat ein. Heuer trat er dann politisch in die Fußstapfen seiner Vorgängerin Gudrun Paulischin-Schweighofer.

Die Gemeindepolitik hat den zweifachen Vater schon immer interessiert. „Als klar war, dass ich in Prigglitz bleiben werde, ist mein Interesse gewachsen, in der Gemeinde mitzuarbeiten und damit aktiv meine Heimat mitgestalten zu können“, erklärt Stranz, der den elterlichen Betrieb 2015 übernommen hat. Im Stall stehen 22 Kühe und ein Stier. „Unser Hof ist eine biologische Landwirtschaft“, so Stranz nicht ohne Stolz.

In der Gemeinde obliegt ihm die politische Verantwortung über die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. „Das Netz ist teilweise an die 60 Jahre alt. Da kommt einiges auf uns zu und wird einiges zu machen sein“, weiß Stranz . Wie lange er sich eine politische Arbeit vorstellen kann, lässt er offen: „Solange ich gewählt werde und ein positives Feedback erhalte, solange werde ich mich engagieren.“ Ganz spurlos geht natürlich auch die Coronakrise nicht am Dorf vorbei. Stranz: „Das Dorfleben ruht.“

Hinter der Hochzeit steht ein Fragezeichen

Aber in der Familie selbst hat das Virus auch noch andere Auswirkungen. Mit seiner Lebensgefährtin wollte Stranz im Oktober vor den Traualtar treten. „Wir warten jetzt einmal noch ab“, so der Vizebürgermeister und Vollblutfeuerwehrmann. Der sich wünscht, dass „Covid“ zu einem Umdenken in der Bevölkerung führt: „Ich hoffe, der Konsument legt den Fokus jetzt auf heimische Produkte. Wir müssen kein Fleisch aus Argentinien importieren. Die heimischen Landwirte stehen für Regionalität und garantieren eine Unabhängigkeit von Importen“, ist die Botschaft von Karl Stranz.

