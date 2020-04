„Christa ist eine Frau mit Handschlagqualität!“, lobt Gudrun Schröder-Gazdag die neue Vizebürgermeisterin Christa Tisch, während die ÖVP-Damen gemeinsam handgefertigte Mund-Nasen-Masken für die Bürger nähen. Seit Tagen surren die Nähmaschinen, 30 Stunden arbeiteten die Frauen bereits allein an einem Wochenende. Für ein Telefonat mit der NÖN unterbrechen sie ihre Arbeit und die neue Vizebürgermeisterin spricht über ihren Aufgabenbereich.

Die gebürtige Saubersdorferin hat einen familiären Background zur Politik und zur Volkspartei. Tisch tritt in die Fußstapfen ihres Großvaters, einem ehemaligen Bürgermeister aus Saubersdorf. Mit 15 Jahren trat sie der JVP bei und machte erste Erfahrungen in der Politik. 2012 wurde sie in den Gemeinderat berufen und übernahm 2017 die Leitung der ÖVP-Damen von Elfi Gruber, der sie nun schließlich auch als Vizebürgermeisterin nachfolgt. Zu ihrer Vorgängerin hat sie nach wie vor ein „sehr gutes Verhältnis“: „Elfi hat die Latte hochgelegt, sie hat gut und richtig gearbeitet. Sie hat mir versichert, dass sie mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.“ Wie Gruber habe sie „stets ein offenes Ohr für die Bevölkerung“. Ob sie sich so viele Vorzugsstimmen bei den Gemeinderatswahlen erwartet hat? „Auf keinen Fall“, freut sie sich, „ich hatte ja gar nicht die Zeit, viel Werbung für mich zu machen.“

Am 10. März wurde sie schließlich zur neuen Vizebürgermeisterin gewählt. Was auch den Ortschef freut: „Ich freue mich weiterhin auf gute Zusammenarbeit und schätze ihre große Erfahrung“, so Wilhelm Terler über seine neue Kollegin. Von ihm stammt auch der erste Auftrag für die Schutzmasken, um den Gemeinderat damit auszustatten.

Thematisch legt Tisch den Schwerpunkt auf die Bereiche Gesundheit, Brauchtum und Soziales in ihrer Gemeinde. Besonders wichtig ist ihr die „Gesunde Gemeinde“, ein NÖ-Projekt, das sie schon seit 2012 betreut. Unter ihrer Leitung verdiente sich die Gemeinde mit Gesundheitstagen und zahlreichen Vorträgen bereits mehrere Auszeichnungen. Privat nützt sie „jede freie Minute für meine Familie“, so Tisch im Interview. „Mein ganzer Stolz sind meine beiden Kinder und natürlich mein Enkelkind!“, strahlt die frisch gebackene Oma. Als Ausgleich zu ihrer Tätigkeit für die Gemeinde „gartelt“ die gelernte Floristin und „hegt und pflegt das Gemüse vor ihrer Haustür“.

Ihre „Liebe zum Detail“ und ihre Kreativität kommen aber nicht nur der Familie zugute. Weil es ihr wichtig ist, Traditionen, Brauchtum und auch religiöse Werte weiterzugeben, kümmert sie sich auch ganzjährig um den Blumenschmuck in der Kirche. „Wenn nötig, nehme ich auch mal den Staubsauger zur Hand“, erzählt sie. „Ein Dankeschön“ richtet sie an die ÖVP-Damen, die sie bei ihren Aktionen unterstützen: „Wenn du die Leute nicht hast, die hinter dir stehen, wie ein Fels in der Brandung, dann kannst du so ein Projekt vergessen“, betont sie in Bezug auf die Masken-Aktion.